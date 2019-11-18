Чиновник из Хмельницкого поразил своей жестокостью местных жителей

Бывший заместитель мэра, а ныне – директор Государственного архива Хмельницкой области вызвал шок у жителей области своим отношением к домашнему псу. Мужчина привязал цепью к своему внедорожнику свою собаку и так проехал около 1,5 километра. Бедный пес вынужден был бежать за автомобилем своего хозяина. Об этом сообщили в социальной сети Facebook.

Неравнодушные очевидцы остановили живодера в Красиловском районе и потребовали, чтобы он отвязал пса от машины, а после этого - вызвали полицию.

Как объяснил чиновник, таким образом он хотел наказать собаку, которая укусила его мать. Пса забрали волонтеры – после такого издевательства он выжил, но сильно травмирован. Сейчас он находится в ветеринарной клинике.

Во вторник, 19 ноября, они собираются провести акцию протеста под управлением полиции и будут требовать наказать директора Государственного архива Хмельницкой области по закону. Также они подпишут коллективное заявление.

На данный момент, чиновнику за жестокое обращение с животным грозит наказание в виде штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен или лишение свободы сроком от шести месяцев до трех лет.