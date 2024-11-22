Чим відомий блогер-хімік, який лякає "знищенням" Києва "Орєшніком" та робив йогурт з мікрофлори порнозірки

На тлі заяв Путіна про те, що РФ вдарила по Дніпру ракетою "Орєшнік" , блогер-хімік Гліб Репіч видав власний прогноз й заявив, що Київ нібито "перестане існувати", якщо зазнає такої ж атаки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим відомий блогер, який нині лякає своїми "пророцтвами", та з чого почалася його "кар'єра" в соцмережах.

Блогер-хімік Репіч заявив, що "Орєшнік" знищить Київ

Так, 22 листопада Гліб з'явився в ефірі "Київ24". Туди його покликали саме як хіміка. І на камеру Репіч поділився власними роздумами про те, чим для столиці може обернутися удар "Орєшніком".

Спочатку блогер заявив, що ракета, якщо вона отримає ядерний заряд - "дуже мініатюрна і дуже потужна". Ба більше, Репіч вирішив подивитися, як саме "Орєшнік" може вдарити по Києву. Для цього він зайшов на один з сайтів, де моделюється атака тими чи іншими ракетами. І, як заявляє Гліб, результати його вразили.

Блогер-хімік перелякав словами про ракету "Орєшнік" (скріншот)

"Суцільні руйнування. Це якщо скинути прямо на Хрещатик, то це - Рибальський острів, Лук'янівка, Солом'янка, до Деміївки все буде знесено. Тобто увесь Печерськ, це буде повністю до фундаменту. Ну а шибки повибиває аж у Вишневому", - впевнено заявив блогер.

"Суть в чому... Вижити майже нереально. Я вже прикинув... Ядерної потужності оцієї ракети більше, аніж достатньо", - додав він.

Репіч висловився про ракету "Орєшнік" (скріншот)

Попри те, що на початку розмови ведучий наголошував на необхідності роздумів без лячних прогнозів, Репіч був досить песимістичним. Блогер не зупинявся й продовжував повторювати, що ймовірного ядерного заряду ракети буде "більше, аніж достатньо".

Уривок з Репічом швидко "розлетівся" мережею. При цьому заяви блогера було подано зі словами, що столиця "перестане існувати" після ймовірного удару ракетою.

Що пишуть про Репіча (скріншот)

Але у коментарях під численними дописами юзери почали зазначати, що навряд чи будуть вірити словам блогера, який до цього хайпував на контенті з порнозіркою Джозефіною Джексон. Також користувачі пишуть:

"Може досить нагнітати паніку?чим ця інформація допоможе?"

"Дурню дали мікрофон"

"Хай далі хімією займається, '"експерт" по Орєшнікам"

"Це той, який йогурт робив з жіночих виділень?"

"Ще й з посмішкою про це говорить, дивне враження".

Чим відомий Гліб Репіч

Блогер, якому нещодавно виповнилося 37 років, активно веде соцмережі та випускає контент. Зокрема, він розповідає про бактерії, проводить експерименти. Але найбільшого хайпу він досяг завдяки відео з Джозефіною.

Репіч та Джозефіна (скріншот)

Репіч робив йогурт з мазків мікрофлори порнозірки. А на шоу скандальної блогерки Корячки він взагалі приніс сирники, якими пригостив інших учасників, а лише потім зізнався, з чого їх робив. За словами Гліба, його частування було приготовано "на заквасці з в*гіни Джозефіни Джексон".

Репіч та його сирники (скріншот)

Разом з зіркою кіно для дорослих Репіч також тестував презервативи. Також він часто випускає відео, в яких пояснює, чому необхідно мити овочі, чи є кишкова паличка у стравах з фуд-кортів та чи безпечно їсти шаурму з вокзалу.

А нещодавно Репіч почав робити контент, в якому дає поради на випадок аварії на ЗАЕС, розповідає про властивості йоду і так далі.

Що знімає Репіч (скріншот)

Сам блогер народився в Чернігові. Він брав участь у шоу "Пара на мільйон".

"Візитівка" Репіча на "Новому каналі" (скріншот)

У жовтні 2021 року повідомлялося, що Репіч став одним з десяти найкращих вчителів України. Він викладав дистанційно в одному з навчальних закладів.

"Гліб Репіч, талановитий вчитель хімії Атмосферної школи, продемонстрував самі високі знання, унікальний підхід до викладання та виявився взагалі єдиним вчителем від дистанційної школи. Всі інші 9 фіналістів були представниками очних шкіл", - йшлося на сайті "Атмосферної школи".

Удар по Дніпру 21 листопада - що відомо

У четвер Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, яку запустили з Астраханської області. Після цього країна-агресорка заявила про влучання на "Південмаші". А потім Путін казав, що удар було завдано ракетою "Орєшнік".

Також він почав погрожувати ударами по США та іншим країнам. Свої слова Путін намагався виправдати тим, що Україна отримала дозвіл на атаки ракетами ATACMS і Storm Shadow по РФ.

В ISW оцінили вплив ударів "Орєшніком" й зазначили, що слова російського диктатора не можуть свідчити про якісь суттєві зміни в можливостях РФ.