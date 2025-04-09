Чим розчарував 3 сезон "Білого лотоса": шокуючі смерті та дивний діалог з росіянином

Фінал третього сезону серіалу "Білий лотос" залишив глядачів в емоційному потрясінні, а творці вже підігрівають інтерес до продовження історії.

Яким був фінал 3 сезону "Білого лотоса"

Третій сезон завершився неочікувано криваво. Не стало двох найулюбленіших серед глядачів героїв. Обережно, далі спойлери!

Під час фіналу загинули Челсі (Еймі Лу Вуд) і Рік (Волтон Гоггінс). Останній майже знайшов спокій, проте раптове повернення Джима Холлінгера (Скотт Гленн), якого він вважав винним у смерті батька, все змінило. Під час стрілянини розкрилася приголомшлива правда - саме Джим був батьком чоловіка. Також у процесі загинули двоє охоронців.

Челсі у фіналі "Білого лотоса" (скриншот)

Сам творець шоу Майк Вайт зізнавався, що готовий до неоднозначної реакції публіки на фінал.

"Я сподіваюся, що це буде сум, який звільняє, але не сум у стилі "Що за фігня?!", - розповідав він.

Трагедія ледь не спіткала й родину Ретліфів: молодий Локлан випадково випив отруєний смузі, проте йому пощастило отямитися живим в обіймах батька Тімоті. Водночас через махінації останнього життя всієї родини зміниться назавжди.

Фінал родини Ретліфів (скриншот)

Тим часом Лорі, Жаклін і Кейт знайшли в собі сили пробачити одна одній образи й покинули курорт ближчими, ніж були. А от Белінда покинула острів багатшою на 5 мільйонів доларів.

Чим новий сезон "Білого лотоса" обурив українців

Ще на етапі створення творці вразили бажанням додати до акторського складу сербського і російського актора Мілоша Биковича. Українці одразу розкритикували такий вибір, адже він славиться підтримкою російської агресії. Невдоволення висловило й Міністерство закордонних справ України. Зрештою Биковича замінили на Джуліана Костова, болгарського актора. Він втілив персонажа Олексія. Також у серіалі зіграв російський актор Юрій Колокольніков.

Ще одного росіянина, готельного коуча Валентина, зіграв литовець Арнас Федаравічус. Найбільше обурення викликав діалог між ним та трьома подругами, які приїхали на відпочинок.

В межах бесіди у третьому епізоді жінки висловили підтримку молодику, який "приїхав до війни".

- Скільки ти тут працюєш?

- Уже три роки.

- То ти приїхав ще до війни?

- Мені дуже пощастило.

- Звідки ти конкретно?

- З Владивостока, портове місто на далекому сході.

- Я звідти нікого не зустрічала.

- У мене навіть тату з містом є...

- Ми раді, що ти тут і ти в безпеці.

Росіянин Валентин в "Білому лотосі" (instagram.com/arnasfederman)

Українські користувачі обурливо відреагували на діалог:

"Я так любила серіал "Білий лотос", так чекала, а вони мало того, що всунули росіянина в 3 сезон, так ще й вставили з ним діалог, де він каже, що з Владивостоку, а йому відповідають: "О, так ти тут з початку війни? Раді, що ти в безпеці". А яка йому небезпека загрожувала, м?"

"Мені цікаво, у HBO ср*ка відвалилась би, якби не всунули русню в "Білий лотос"? Воно взагалі не несе якоїсь доданої вартості в сюжеті, щоб хоч якось це обґрунтувати".

"Так тупо зіпсували серіал, додавши туди росіян".

Що пишуть в мережі про новий сезон "Білого лотоса":

Реакція глядачів на новий сезон "Білого лотоса" (скриншот)

Хоча українські глядачі залишилися незадоволені присутністю представників країни-агресорки в шоу, їх зобразили в негативну світлі, що зокрема прослідковується у сьомому епізоді сезону.

Що відомо про 4 сезон "Білого лотоса"

Прем'єра третього сезону відбулася 16 лютого, а за декілька днів телеканал HBO повідомив про продовження. Зйомки заплановані на 2026 рік.

Творець шоу Майк Вайт натякнув, що на прихильників чекають кардинальні зміни. Більше не буде пляжів, оскільки він "хоче відійти від пейзажів зі скелями та хвилями".

Варто зазначити, що "Білий лотос" є сатиричним комедійно-драматичним серіалом, тож усі персонажі там так чи інакше висміюються.