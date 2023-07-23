З чим поєднувати препарати заліза, щоб вони найкраще засвоювались

Що треба знати про дефіцит заліза

Залізо виконує багато важливих функцій для нашого організму. Воно необхідне для доставки кисню до тканин, підтримки імунної системи та правильного функціонування мозку.

"Дефіцит заліза дуже критичний для організму. Якщо вам діагностували його та лікарі призначили певні препарати, потрібно обов'язково дотримуватися певних правил при їх вживанні", - каже лікар.

Максимальне всмоктування заліза відбувається у першій половині дня, тобто якщо у вас в призначенні прийом ліків двічі на день - то найкраще буде приймати вранці та в обід.

"Не слухайте тих, хто лякає, що буде якась шкода чи залізо накопичиться у внутрішніх органах та викличе страшні хвороби. При пероральному прийомі це неможливо", - пояснює Белінська.

Чи можна покрити дефіцит заліза тільки харчуванням

"Теоретично, якщо дефіцит незначний, то так. Але важливий момент у тому, що вам для цього знадобиться дуже багато часу - пів року або навіть більше. І весь цей період ваш організм страждатиме від нестачі заліза", - каже лікар.

Швидше поповнити запаси заліза допоможуть препарати.

Які препарати найкраще приймати

"Немає універсальної рекомендації для всіх. Залізу допомагають всмоктуватись вітамін С, мідь, марганець, ціанокобаламін, фолієва кислота тощо. Вони зазвичай і входять до складу заліза. А ще є сполуки дво- і тривалентного заліза.

"Всмоктування неможливе без достатнього рівня білка. Тому краще, щоб сполуку заліза вибирав саме лікар, а не людина самостійно або за відгуками", - наголошує Белінська.

Яким має бути дозування

Не можна самостійно збільшувати дозу препарату, яку призначив лікар. Дослідження показують, що більше 100 мг заліза за раз не засвоюються.

Дехто відмовляється від медпрепаратів на користь БАДів, але в цих засобах вміст заліза зазвичай низький. Тож процес покриття його браку буде неефективним.

Які можуть бути побічні ефекти

Під час прийому препаратів із залізом може виникнути нудота, дискомфорт у шлунку, зміна кольору калових мас, діарея або закреп.

Якщо у вас з'явились ці симптоми, то повідомте лікарю. Він змінить препарат або скоригує дозування.

З чим можна і не можна поєднувати залізо

Препарати заліза найкраще поєднувати з продуктами, багатими на вітамін С:

квашена капуста

солодкий перець

броколі

полуниця

ананас

ківі

відвар шипшини

Варто відмовитись від наступних продуктів:

чай або кава за 1,5 год до прийому препарату

бобові - якщо їх не замочити перед приготуванням, то матимуть у складі фітати

молочні продукти, багаті на кальцій та фосфор, вони перешкоджають всмоктуванню заліза

Які продукти додати в раціон при дефіциті заліза:

червоне м'ясо

серце і печінку

молюски (особливо устриці)

"А такі продукти як гречка, зелене яблуко і броколі містять негемове залізо. Тобто від них вав-ефекту не буде", - наголошує Белінська.