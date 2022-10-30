"Чим там можуть жінки в армії надірватися?" Лікарка військової поліклініки у Рівному знущається з дівчат з ЗСУ

У вас операції не було

Інна Короленко - військова Сил ТрО ЗСУ. Вже кілька місяців вона перебуває в армії. У серпні цього року Інна звернулася до спеціалізованої поліклініки до гінеколога зі скаргами на біль у животі. Лікар її оглянула та написала, що жінка здорова.

Як розповіла Інна, жодних додаткових обстежень медик не призначала. Оглянула і просто записала у книжці, що здорова. Дівчина погодилася з вердиктом лікаря та продовжувала терпіти біль.

Коли на неї перестали діяти пігулки, вона викликала швидку допомогу й одразу опинилася на операційному столі. Операцію провели у цивільному пологовому будинку. У Інни діагностували розрив яєчника та сильну кровотечу. Зволікання у такій ситуації може призвести до смерті.

Після операції Інна мала знову пройти військову медичну комісію та отримати направлення на реабілітацію – мінімум на місяць. Однак той самий лікар у поліклініці їй заявила, що ніякої апоплексії (розриву) не було, Інна все вигадала і відпустку для реабілітації їй не дала.

"Як можна не вірити в операцію та доводити, що її не було, коли на тілі шрами, а у довідці чітко написаний діагноз? Як можна говорити, що "у тебе цього не було"?" - обурюється Короленко.

"Як там можуть ще жінки в армії надриватися?"

Ситуація з Інною Короленко сталася у військовій поліклініці Рівного. Ця поліклініка - єдина у місті й оскільки Інна - військова, звернутися до іншого лікаря вона не може.

Після операції вона змушена була повернутися на службу і без відповідної реабілітації Інна незабаром знову почала почуватися погано. Їй було складно надягати броник та виконувати фізичні вправи.

І вона знову звернулася до поліклініки – хотіла попросити бодай звільнення від фізичних навантажень на тиждень.

"Не дала. Знову сказала, що я все вигадую, бо жодної операції не було. А сьогодні вона посміла сказати, що "як там можуть ще жінки в армії надриватися? Тільки з хлопцями". Я такого ще не чула і не бачила. Лікар – цивільний. Вона взагалі не розуміє, що таке жінка в армії та чому таке іноді відбувається з жінками-військовими", - розповіла Короленко.

Керівництво Інни ситуацію розуміє і штабний лікар дав їй звільнення на кілька днів, щоб вона відновилася.

Як з'ясувалося, лікар із поліклініки ще й призначення препаратів Короленко виписала неправильно - вона подвоїла кількість гормонів та кровоспинних, хоча робити так небажано.

Фото: facebook.com/inna.korolenko

Не хочу, щоб вона нівечила інших

Інна Короленко не назвала ім'я лікаря, який поводиться непрофесійно, недбало і дозволяє собі ображати жінок-військових. Дівчина готує заяви до поліції, військової прокуратури, військової адміністрації та керівництва поліклініки.

"Я просто не хочу, щоб ця людина калічила інших. Апоплексія - це дуже боляче. Якби вона повелася як лікар, до якого звернулися з конкретною скаргою - питань не було б. А це недбалість. Добре, що я відчула аж занадто різкий біль, який мене змусив викликати швидку. Якби цього не сталося, і я пішла в розміщення, наковтавшись знеболювальних таблеток - на ранок був би летальний випадок.Справа не у звільненні, справа у відношенні до своєї роботи та до людей. Керівництво моєї частини дуже оперативно відреагувало на мою скаргу, обіцяли розібратися та не могли зрозуміти, чому так сталося”, - розповіла Інна Короленко.