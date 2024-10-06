Чіа чи льон: дієтолог розповіла, яке насіння справді корисніше

Що у складі насіння чіа та льону

За словами дієтолога Ольги Безуглої, фактично, насіння льону та насіння чіа містять схожий склад вітамінів і мінералів, а також мають подібну калорійність.

Ключовою відмінністю є вміст жирів - в лляному насінні їх більше. Також в них більше рослинних омега-3. Насіння чіа містять на 25% більше клітковини.

Нутрієнти в насінні чіа на 30 г:

марганець - 30% денної норми

﻿﻿магній - 30% норми

﻿﻿фосфор - 27%

﻿﻿селен - 22%

﻿﻿кальцій - 17%

У 30 г насіння льону міститься:

﻿﻿марганець - 35%

﻿﻿тіамін - 31%

﻿﻿магній - 27%

﻿﻿фосфор - 18%

﻿﻿мідь - 17%

Яка відмінність

Ключовою відмінністю є вміст кальцію - в насінні чіа його більше майже в три рази. Також в них у два рази більше селену.

Лляне насіння містить в пʼять разів більше міді і у два з половиною рази більше тіаміну.

Загалом, насіння льону та чіа можна вважати альтернативою один одному. Різниця виявляється лише в типі клітковини, який вони містять - і підсумкового почуття насичення, яке створюють.

Побічні ефекти

Рідко, але деякі люди можуть відчувати алергічні реакції на насіння чіа, включаючи шкірні висипання, свербіж або утруднене дихання. Через свій вплив на рівень цукру в крові та артеріальний тиск насіння чіа потенційно можуть взаємодіяти з ліками від діабету та артеріального тиску.

Насіння льону протипоказане дітям до 3-х років. Потрібно обережно його застосовувати у разі наявності каміння у жовчному міхурі через жовчогінний ефект.