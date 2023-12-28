UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи знають українці, яке справжнє ім’я Лесі Українки? Відповіді шокують (відео)

Чи знають українці, як звати Лесю Українку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Іноді прості питання по типу, "як звати Лесю Українку?" можуть викликати ступор, оскільки ця інформація живе десь на підкірці, але ми не використовуємо її щодня і це продемонстрували українці в опитуванні.

Про те, чи знають українці справжнє ім’я легендарної письменниці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram СВОЇ Кривий Ріг.

Чи знають українці справжнє ім’я Лесі Українки 

На інформаційному каналі вийшло опитування, де люди у торгівельному центрі мали назвати ім’я Лесі Українки. Питання ніби елементарне, адже кожен з нас у школі вчив її вірші на пам’ять та читав її біографію. Проте далеко не всі відповіді приємно дивують.

Як відповіли українці:

  • "Пам’ятала, але зараз забула, чесне слово. Не Марія?"
  • "Вибачте, це моя необізнаність, але у шкільній програмі я вивчав, лише Леся Українка знаю"
  • "Знаю як Лесю Українку її"
  • "Ні, не знаю"
  • "Поняття не маю"
  • "Олена Пчілка?"
  • "Вовчок? Мені соромно, але я не згадаю зараз"
  • "Я забула"
  • "Не пам’ятаю"
  • "Олеся Косач, щось таке, так?"
  • "Зараз буду однією з тих, хто не пам'ятає".

Такими виявилась більшість відповідей, які дали українці на питання зі шкільної програми. 

І лише 6 людей, з усіх опитаних назвали справжнє ім’я письменниці - Лариса Петрівна Косач-Квітка й до того ж одразу, без згадування. І ось це тішить. 

Хто така Леся Українка 

Справжнє ім’я письменниці - Лариса Петрівна Косач-Квітка. Леся Українка є символом хоробрості і боротьби, яку вона завжди описувала у своїх творах, чим і мотивувала українців. 

Звідки взявся псевдонім Лесі Українки

Свій псевдонім Лариса Косач запозичила в дядька - Михайла Драгоманова. Він зазвичай підписувався як "Українець".

А оскільки Леся обожнювала свого дядька і захоплювалась ним та його творчістю, то вирішила в чомусь бути схожою на нього. Псевдонім "Леся Українка" з'явився у 1884 році, коли дівчині було тринадцять років. 

Раніше ми розповідали про те, що Лесю Українку та Вільяма Шекспіра "оживили".

Також читайте наш матеріал про те, як у Луцьку відтворили смаколики, які готувала Леся Українка.

Читайте РБК-Україна в Google News
БлогЛеся Украинка