Чи знають українці, яке справжнє ім’я Лесі Українки? Відповіді шокують (відео)

Іноді прості питання по типу, "як звати Лесю Українку?" можуть викликати ступор, оскільки ця інформація живе десь на підкірці, але ми не використовуємо її щодня і це продемонстрували українці в опитуванні.
Про те, чи знають українці справжнє ім’я легендарної письменниці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram СВОЇ Кривий Ріг.
На інформаційному каналі вийшло опитування, де люди у торгівельному центрі мали назвати ім’я Лесі Українки. Питання ніби елементарне, адже кожен з нас у школі вчив її вірші на пам’ять та читав її біографію. Проте далеко не всі відповіді приємно дивують.
Як відповіли українці:
Такими виявилась більшість відповідей, які дали українці на питання зі шкільної програми.
І лише 6 людей, з усіх опитаних назвали справжнє ім’я письменниці - Лариса Петрівна Косач-Квітка й до того ж одразу, без згадування. І ось це тішить.
Справжнє ім’я письменниці - Лариса Петрівна Косач-Квітка. Леся Українка є символом хоробрості і боротьби, яку вона завжди описувала у своїх творах, чим і мотивувала українців.
Свій псевдонім Лариса Косач запозичила в дядька - Михайла Драгоманова. Він зазвичай підписувався як "Українець".
А оскільки Леся обожнювала свого дядька і захоплювалась ним та його творчістю, то вирішила в чомусь бути схожою на нього. Псевдонім "Леся Українка" з'явився у 1884 році, коли дівчині було тринадцять років.
Раніше ми розповідали про те, що Лесю Українку та Вільяма Шекспіра "оживили".
Також читайте наш матеріал про те, як у Луцьку відтворили смаколики, які готувала Леся Українка.