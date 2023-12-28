Чи знають українці, яке справжнє ім’я Лесі Українки? Відповіді шокують (відео)
Іноді прості питання по типу, "як звати Лесю Українку?" можуть викликати ступор, оскільки ця інформація живе десь на підкірці, але ми не використовуємо її щодня і це продемонстрували українці в опитуванні.
Про те, чи знають українці справжнє ім’я легендарної письменниці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram СВОЇ Кривий Ріг.
Чи знають українці справжнє ім’я Лесі Українки
На інформаційному каналі вийшло опитування, де люди у торгівельному центрі мали назвати ім’я Лесі Українки. Питання ніби елементарне, адже кожен з нас у школі вчив її вірші на пам’ять та читав її біографію. Проте далеко не всі відповіді приємно дивують.
Як відповіли українці:
- "Пам’ятала, але зараз забула, чесне слово. Не Марія?"
- "Вибачте, це моя необізнаність, але у шкільній програмі я вивчав, лише Леся Українка знаю"
- "Знаю як Лесю Українку її"
- "Ні, не знаю"
- "Поняття не маю"
- "Олена Пчілка?"
- "Вовчок? Мені соромно, але я не згадаю зараз"
- "Я забула"
- "Не пам’ятаю"
- "Олеся Косач, щось таке, так?"
- "Зараз буду однією з тих, хто не пам'ятає".
Такими виявилась більшість відповідей, які дали українці на питання зі шкільної програми.
І лише 6 людей, з усіх опитаних назвали справжнє ім’я письменниці - Лариса Петрівна Косач-Квітка й до того ж одразу, без згадування. І ось це тішить.
Хто така Леся Українка
Справжнє ім’я письменниці - Лариса Петрівна Косач-Квітка. Леся Українка є символом хоробрості і боротьби, яку вона завжди описувала у своїх творах, чим і мотивувала українців.
Звідки взявся псевдонім Лесі Українки
Свій псевдонім Лариса Косач запозичила в дядька - Михайла Драгоманова. Він зазвичай підписувався як "Українець".
А оскільки Леся обожнювала свого дядька і захоплювалась ним та його творчістю, то вирішила в чомусь бути схожою на нього. Псевдонім "Леся Українка" з'явився у 1884 році, коли дівчині було тринадцять років.
Раніше ми розповідали про те, що Лесю Українку та Вільяма Шекспіра "оживили".
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