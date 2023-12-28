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Чи знають українці, яке справжнє ім’я Лесі Українки? Відповіді шокують (відео)

Четвер 28 грудня 2023 14:17
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Чи знають українці, яке справжнє ім’я Лесі Українки? Відповіді шокують (відео) Чи знають українці, як звати Лесю Українку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Іноді прості питання по типу, "як звати Лесю Українку?" можуть викликати ступор, оскільки ця інформація живе десь на підкірці, але ми не використовуємо її щодня і це продемонстрували українці в опитуванні.

Про те, чи знають українці справжнє ім’я легендарної письменниці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram СВОЇ Кривий Ріг.

Чи знають українці справжнє ім’я Лесі Українки

На інформаційному каналі вийшло опитування, де люди у торгівельному центрі мали назвати ім’я Лесі Українки. Питання ніби елементарне, адже кожен з нас у школі вчив її вірші на пам’ять та читав її біографію. Проте далеко не всі відповіді приємно дивують.

Як відповіли українці:

  • "Пам’ятала, але зараз забула, чесне слово. Не Марія?"
  • "Вибачте, це моя необізнаність, але у шкільній програмі я вивчав, лише Леся Українка знаю"
  • "Знаю як Лесю Українку її"
  • "Ні, не знаю"
  • "Поняття не маю"
  • "Олена Пчілка?"
  • "Вовчок? Мені соромно, але я не згадаю зараз"
  • "Я забула"
  • "Не пам’ятаю"
  • "Олеся Косач, щось таке, так?"
  • "Зараз буду однією з тих, хто не пам'ятає".

Такими виявилась більшість відповідей, які дали українці на питання зі шкільної програми.

І лише 6 людей, з усіх опитаних назвали справжнє ім’я письменниці - Лариса Петрівна Косач-Квітка й до того ж одразу, без згадування. І ось це тішить.

Хто така Леся Українка

Справжнє ім’я письменниці - Лариса Петрівна Косач-Квітка. Леся Українка є символом хоробрості і боротьби, яку вона завжди описувала у своїх творах, чим і мотивувала українців.

Звідки взявся псевдонім Лесі Українки

Свій псевдонім Лариса Косач запозичила в дядька - Михайла Драгоманова. Він зазвичай підписувався як "Українець".

А оскільки Леся обожнювала свого дядька і захоплювалась ним та його творчістю, то вирішила в чомусь бути схожою на нього. Псевдонім "Леся Українка" з'явився у 1884 році, коли дівчині було тринадцять років.

Раніше ми розповідали про те, що Лесю Українку та Вільяма Шекспіра "оживили".

Також читайте наш матеріал про те, як у Луцьку відтворили смаколики, які готувала Леся Українка.

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