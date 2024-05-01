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Чи завжди біль у грудях свідчить про проблеми з серцем: 2 способи перевірки

Як розпізнати проблеми з серцем (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто люди скаржаться на дискомфорт в грудній клітині та колючий біль. Однак, це не завжди є ознакою проблем з серцем. Варто знати про важливі симптоми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Як зрозуміти, що це не серцевий напад

За словами кардіолога, є деякі способи, які допоможуть зрозуміти, що біль у грудній клітці не є ознакою серцевого нападу.

Перше, якщо ви біжите, швидко йдете або піднімаєтесь по сходах і у вас виникає пекучий біль в грудній клітині та віддає в щелепу, спину та руку, то потрібно негайно звернутися до кардіолога для обстеження.

До того, часто неприємні відчуття у грудях виникають при панічних атаках. Якщо крім болю ви відчуваєте безпричинну тривогу - це вона. Біль у серці зазвичай локалізується трохи лівіше від центру. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в середині або з правого боку, то, швидше за все, у вас панічна атака.

До того ж якщо неприємні відчуття в грудях тривають менш ніж 10 хвилин і не повторюються через деякий час - це не серцевий напад. У разі інфаркту біль повільно наростає або ненадовго відступає, щоб незабаром повернутися. 

Також, якщо біль колючого характеру і він залежить від положення тіла або коли ви хочете зробити глибокий вдих і вам відразу колить в грудній клітці - треба йти до невролога. Лікар зазначила, що у такому випадку ваше серце абсолютно здорове.

Перші ознаки інфаркту

До основних симптомів інфаркту відносять:

  • різкий біль (іноді печіння) в грудях
  • нерівномірне серцебиття
  • відчуття здавлювання за грудиною
  • поширення болю, дискомфорту на нижню щелепу, шию, плечі, руки, верх живота
  • задишка
  • нудота
  • запаморочення
  • сильна слабкість
  • холодний піт
  • відчуття тривоги

При таких симптомах потрібно негайно викликати швидку.

 

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