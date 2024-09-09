Чи загрожує Україні новий вірус з Африки: лікар розклав все по поличках

Які основні симптоми хвороби

на початку хвороби: лихоманка головний біль, біль у м'язах, слабкість; у більшості хворих наступає видужання без прогресування симптомів;

в деяких пацієнтів згодом може виникати ураження нервової системи - менінгіт та енцефаліт - з відповідними симптомами: головний біль, напруження потиличних м'язів, сплутаність свідомості, парези чи паралічі кінцівок. В таких випадках треба терміново звертатися за медичною допомогою!

Чи може гарячка Західного Нілу спричинити епідемію в Україні?

Лікар повідомив, що ні, оскільки хвороба не передається від людини до людини, переносником є комарі.

Чому в Україні збільшилася кількість випадків цього вірусу?

Ймовірна причина - зміна клімату в бік потепління. Вірус живе в травній системі комаря, але виживає там лише при тривало високій температурі зовнішнього середовища.

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