Чи загрожує Україні новий вірус з Африки: лікар розклав все по поличках

Гарячка Західного Нілу - це вірус, який переноситься комарами та цього літа він вже опинився в Україні. Цей вірус походить з Африки, він може спричинити серйозні ускладнення при пізній діагностиці, зокрема неврологічні розлади та навіть смертельні випадки.
Чи загрожує нашій країні епідемія, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Михайла Цюрака в Instagram.
Лікар повідомив, що ні, оскільки хвороба не передається від людини до людини, переносником є комарі.
Ймовірна причина - зміна клімату в бік потепління. Вірус живе в травній системі комаря, але виживає там лише при тривало високій температурі зовнішнього середовища.
Як захиститися від інфікування вірусом?
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