Чи загрожує нашій планеті "смерть" від астероїда. Астрономи оцінили ризики

Астрономи у новому дослідженні виявили щонайменше 28 астероїдів шириною понад 1 км, які в найближчі 1000 років можуть підлетіти на дуже близьку відстань до Землі. Вчені також визначили, чи може наша планета зіткнутись із великим небесним тілом, і чи призведе це до масштабної катастрофи й знищення людської цивілізації.

Які астероїди становлять небезпеку для Землі

Протягом мільярдів років на Землю падали астероїди різних розмірів і такі падіння будуть і у майбутньому. Поки що людство ще не стало свідками зіткнення із величезним астероїдом, який би знищив мільйони людей чи взагалі цивілізації. Але така ймовірність існує. Небезпеку становлять космічні камені, діаметром від 1 км.

Вчені запевняють, що астероїд, що знищив динозаврів, завширшки був приблизно 10 км. Його падіння призвело до зміни клімату й зникнення величезної кількості видів. Але навіть падіння астероїда шириною 1 км також може знищити сотні мільйонів людей, викликати глобальні руйнування та зміни клімату.

Відомо, що поряд із Землею літають понад 960 астероїдів такого великого розміру, але це лише 95% із усіх подібних космічних каменів. Пошук решти 5% триває.

Разом із цим небезпеку становлять і ті астероїди, що мають ширину 140 м і більше, адже їх падіння може знищити мегаполіс. Вчені виявили лише 40% усіх подібних космічних каменів.

Астрономи припускають, що великі астероїди можуть падати на нашу планету кожні 700 тис. років, але деякі вчені вважають, що це може відбуватись частіше.

Астероїди діаметром понад 1 км називають "убивцями планет" (фото: pixabay)

Чи загрожує нашій планеті "смерть" від астероїда

Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, якою є ймовірність того, що астероїди шириною 1 км і більше вріжуться в Землю в найближчі 1000 років.

Вони створили моделювання траєкторій польоту дуже небезпечних космічних каменів. З усіх відомих великих астероїдів вони виділили 28, які реально можуть врізатися в Землю. Моделювання показало, що ці небесні тіла підлетять до нашої планети й будуть ближче, ніж Місяць.

Втім у найближчі 1000 років жоден великий астероїд не впаде на Землю. Хоча вчені вважають, що гравітаційний вплив Сонця, інших планет і непередбачувані умови космосу можуть трохи змінити траєкторію руху великого астероїда. Але навіть тоді ризик зіткнення із Землею дуже маленький.

Найнебезпечнішим із усієї вибірки є астероїд під назвою (7482) 1994 PC1 шириною 1,3 км. Цей космічний камінь протягом тисячі років постійно пролітатиме повз Землю на близькій відстані.

Ризик того, що він впаде на нашу планету в найближче тисячоліття, оцінюється в 0,00151%. І це в 10 разів більше, ніж ризик того, що в Землю вріжуться інші небезпечні великі камені.

Втім ще є астероїд 143651. Його рух дуже складно передбачити, тому астрономи поки не можуть оцінити реальні ризики його зіткнення із нашою планетою.

Вчені стверджують, що попри втішні прогнози для Землі щодо найближчих 1000 років, слідкувати за астероїдами треба постійно. Адже космос є непередбачуваним середовищем і в якийсь момент великий астероїд може "вирішити", що людям настав час повторити долю динозаврів.