Чи не відмовляйте собі в радості! Дієтолог назвала солодощі, які можна їсти під час дієти

Сухофрукти

Варто пам'ятати, що будь-які сухофрукти дуже калорійні, тому не варто на них налягати. Вони в цілому корисні для здоров'я і чудово допоможуть впоратися з потягом до солодкого.

Шоколад

Насправді цей продукт не заборонений під час дієти. Але потрібно замінити різні види шоколадок на один – у якому міститься не менше 75% какао.

Протеїнові батончики

Уважно читайте етикетки таких батончиків під час купівлі. У складі не повинно бути цукру, а ще має бути не менше ніж 20% білка.

Солодощі без цукру

Зверніть увагу в супермаркеті на полицю із продуктами для діабетиків. Зараз у продажу є багато солодощів, які не містять цукру або у виробництві використовуються замінники цукру.

Арахісова паста

Таку пасту із задоволенням їдять у багатьох європейських країнах, оскільки вона чудово допомагає поповнити запаси білка, а ще з її допомогою можна прибрати почуття голоду.