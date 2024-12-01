Чи треба підтримувати стосунки тільки заради сексу у 20, 30, 40 та після 50 років?

Часто можна почути від людей, що вони підтримують стосунки тільки заради сексу. Секс - це важлива частина стосунків, але чи достатньо його, щоб тримати двох людей разом?

Чи варто підтримувати стосунки тільки заради сексу у різному віці, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

За словами експерта, аспект ставлення до сексуальних стосунків змінюється залежно від віку. І якщо у молодості секс має дуже велике та важливе значення, то у більш дорослому віці - без якісних стосунків та взаєморозуміння секс свою важливість може втратити.

У 20 років: гормони та експерименти

У цьому віці секс часто займає центральне місце. Стосунки можуть будуватися на фізичному потязі, адже молодість - це час відкриттів. Але чи вистачить лише пристрасті?

"Зазвичай ні. Без емоційної близькості, спільних інтересів і довіри такі стосунки швидко вичерпують себе", - каже Віталій Курсік.

У 30 років: усвідомленість і пріоритети

На цьому етапі люди зазвичай шукають не лише сексу, а й стабільності. Якщо стосунки тримаються тільки на ліжку, рано чи пізно виникає питання: "А що далі?" Секс може бути чудовим, але без підтримки, дружби й взаєморозуміння він не врятує.

У 40 років: якість, а не кількість

У 40 років люди більше цінують якість, а не кількість сексуальних контактів. Якщо стосунки базуються лише на фізичному потязі, почуття можуть здаватися порожніми.

"У цьому віці часто виникає бажання чогось глибшого - спільного досвіду, партнерства, підтримки. У 50 років і далі: зв’язок понад усе", - підкреслює експерт.

Після 50 років

Секс залишається важливим, але в пріоритет виходить емоційна близькість. Якщо стосунки побудовані лише на сексуальному інтересі, вони можуть стати тягарем. Люди прагнуть стабільності, тепла і душевної підтримки більше, ніж пристрасних ночей.

"Секс - це чудовий бонус у стосунках, але він не може бути єдиною причиною, щоб залишатися разом. Емоційна близькість, спільні цінності й підтримка - ось що утримує пару разом у будь-якому віці. І якщо сексуальна хімія є, але решта не працює, варто чесно запитати себе: чи це те, чого ви справді хочете?", - резюмує Віталій Курсік.