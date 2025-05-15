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AliExpress і китайські копії: як купити вишиванку і не зганьбитися

Україна, Четвер 15 травня 2025 17:03
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AliExpress і китайські копії: як купити вишиванку і не зганьбитися Чи можна носити вишиванку з AliExpress (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

У традиційній українській культурі створення сорочки було доволі трудомістким процесом. Проте з розвитком промисловості та приходом індустріалізації усе змінилося

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів етнолог і фольклорист Володимир Щибря

Експерт розповідає, що лише для виготовлення тканини потрібен був цілий рік.

"Посіяти коноплі або льон весною і лише на наступну весну буде полотно, адже поки вони виростуть, ці коноплі, їх треба зрізати, вирвати, вимочити в річці, поламати, потерти, вибити, почесати, попрясти, поткати. А вже аж потім можна шити одяг", - пояснює Щибря.

Звичайно, що доступність сорочок тканин спростила людям життя, відповідно не потрібно було власноруч створювати тканину. Також розвиток фабрик легкої промисловості в багатьох процесах не сприяв традиційному стилю.

"На заміну вишитим сорочкам приходять уже такі стилізовані блузи, які тепер називаються вишиванками", - каже фахівець.

Чи можна носити вишиванку з AliExpress

Етнолог наголошує, що майстрів, які виготовляють вишиті сорочки за зразками з музеїв чи приватних колекцій, зараз багато. Крім того, навіть машинна вишивка останніми роками розвинулася до доволі високого рівня.

"Є, звичайно, китайський одяг, який виконаний у народному стилі. Але не варто на AliExpress шукати такого одягу", - підсумовує Володимир Щибря.

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