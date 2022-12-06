Чи варто купувати валюту? Експерт розповів, чи залишиться курс долара на позначці 40 грн

Чи надовго стабільний долар?

Експерт нагадав, що якщо у вересні-жовтні готівковий курс долара сягав навіть 42-43 гривень, то у листопаді ситуація стабілізувалася і валюта балансувала на рівні 40 гривень за долар, і цей показник є актуальним і сьогодні.

"Однак не все так райдужно, як може здатися на перший погляд. Ситуація на валютному ринку при накопиченні негативних факторів може помітно змінитися. І ці ризики, до речі, врахували уряд при розрахунку держбюджету на 2023 рік. Чиновники прогнозують, що наступного року курс долара в середньому становитиме 42,2 гривні, а до кінця наступного року він може перевищити 45 гривень за долар", – попереджає аналітик.

Які ризики можуть спричинити курс?

Слуцький зазначає, що серед таких ризиків можливе загострення ситуації на фронті.

"Також агресор може продовжувати бити по енергетичній системі нашої держави, що впливатиме не лише на громадян, а й на можливості бізнесу, у тому числі експортерів, нормально працювати, а це призводитиме до уповільнення бізнес-активності, зменшення надходження валютної виручки, подальшого зменшення ВВП та підвищення рівня безробіття", - уточнює він.

Аналітик прогнозує, що наступного року дефіцит держбюджету буде близько 35 млрд доларів, які потрібно буде частково позичити, а частково домовитися про отримання грантової допомоги.

Однак якщо міжнародна підтримка затримуватиметься, то уряд буде змушений продовжити "друк" гривні для фінансування критичних витрат, а це провокуватиме зростання інфляції та збільшення пропозиції гривні на валютному ринку, що, своєю чергою, тисне на вартість долара.

Чи варто запасатися валютою

Слуцький вважає, що купувати валюту за останні гроші не варто, краще покласти гроші на гривневі депозити.

"Але для тих, хто хоче скористатися ситуацією та зберегти власні заощадження від інфляційних ризиків, є низка досить ефективних інструментів. Зокрема, це можливість покласти кошти на гривневі депозити під 15-18% річних або придбати військові облігації, дохідність яких сягає 19%", – розповів Богдан.

Експерт рекомендує, щоб захиститись від ризику девальвації гривні скористатися введеними інструментами від Національного банку, а саме конвертаційними валютними депозитами за гривню від 3 місяців, а також можливістю купити валюту за офіційним курсом за 36,6 грн під депозит від шести місяців.

Такі послуги вже пропонують багато банків і вони починають набирати все більшої популярності.