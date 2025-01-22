Чи треба рахувати калорії для схуднення?

Чи треба рахувати калорії, якщо хочеш схуднути?

Тренер розповів, що є ціла концепція, вона називається інтуїтивне харчування.

"Можливо чули про неї, типу покладайся на своє бажання їсти, відставляй виделку ніж, коли ти відчуєш, що ти вже ситий, питай себе, що ти хочеш їсти. Але воно не працює в столітті гіперсмачної, гіперкалорійної їжі, яку там пропонує харчова промисловість", - сказав нутриціолог.

Віктор зазначив, що наукові дані показують, що є гіперсмачна та гіперкалорійна їжа.

"Це їжа, яка в супермаркетах не потребує зважування. Це те, що у кольорових, блискучих обгортках. Це фастфуд, це снеки, це всі солодощі, це борошняні вироби, це калорійні бомби. А така їжа призводить до переїдання!" - повідомив Мандзяк.

Тому споживання саме такої їжі призводить до того, що людина їсть і не може зупинитися. Людина може зловживати такою їжею, навіть коли вона сита, щоб себе порадувати.

Тому теорія інтуїтивного харчування зараз не працює.

"Я вважаю, що у 21 столітті, особливо людям, які мають схильність до зайвої ваги, вони мають мати харчову грамотність по калорійності продуктів", - резюмував експерт.