Чи справді працюють "чудо-чаї" для схуднення: дієтолог розкрила всю правду

Вплив на організм

Загалом перед вживання таких "чудо-чаїв" варто прочитати склад на упакуванні .

За словами дієтолога, вони мають сечогінний ефект, адже у складі мають ведмежі вушка та лопух. Тому позбавляють організм рідини, але не жиру.

Також у складі є трави, які мають проносну дію - аніс, кріп, сенна та кора крушини.

"Ефект короткотривалий, у перспективі може призвести до порушення моторики кишки, втрата ваги лише через пришвидшену евакуацію кишкового вмісту, жиру так не втратиш", - йдеться у повідомленні.

Спіруліна та льон ефективні при гастриті чи інших хворобах з підвищеним кислоутворенням. Вони здатні тонкою плівкою вкрити шлунок.

"Ефект може бути досягнений через механічне розширення шлунка та кишки (клітковина не засвоюється, а проходить не змінена нашою травною системою), однак це не єдині компоненти голоду, тому заявляти ці рослини, як ті що пригнічують почуття голоду не коректно", - додала дієтолог.

Експерт додала, що лише регулярний спорт допоможе досягнути гарної фігури.

Кому чаї для схуднення можу сильно нашкодити

Чаї такої спрямованості протипоказані при:

індивідуальній непереносимості компонентів;

алергії на один або кілька компонентів - при висипі, кашлі, чханні, набряках, різі в очах, утрудненому диханні звернутися до лікаря;

хронічних захворюваннях;

ендокринних захворюваннях;

порушеннях функції нирок і печінки;

хворобах серця;

вагітності;

в дитячому і підлітковому віці.

Крім того, людина, що "підсіла" чаї для схуднення, може отримати психологічні порушення харчової поведінки. Саме вони штовхають навіть абсолютно здорову людину без зайвої ваги до прагнення схуднути, що в підсумку може призвести до нервової анорексії.