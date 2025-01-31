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Чи потрібно їсти 5 разів на день? Дієтолог дав остаточну відповідь

Чи потрібно їсти 5 разів на день (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Існує думка, що кожного потрібно їсти п'ять разів на день, щоб організм отримував усі необхідні речовини. Однак, існує кращий та набагато простіший спосіб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Що варто знати

Часто людям нагадують їсти "п’ять разів на день". Проте дієтолог Едвард Матер стверджує, що існує ще кращий спосіб забезпечити отримання всіх необхідних вітамінів і мінералів, необхідних для міцного здоров’я.

Спосіб передбачає споживання 30 різних рослин на тиждень, включаючи не тільки фрукти та овочі, але й цільні зерна, горіхи, насіння, трави та спеції. 

Варто обирати рослинні закуски, такі як горіхи, насіння та фрукти, а також використовуйте трави та спеції, такі як базилік і куркума, оскільки це також може мати значення.

Вживання певної кількості овочів під час кожного прийому їжі, фруктів під час сніданку та рослинних закусок між ними може значно покращити споживання рослин.

Дослідження показали, що люди, які споживають більше 30 різних рослинних продуктів на тиждень, мали більш різноманітний мікробіом кишечника, ніж ті, хто їв менше 10. Різноманітність мікробіомів зазвичай вважається ключовим показником хорошого здоров’я.

Як споживати 30 рослинних продуктів

Незважаючи на те, що їсти 30 рослин на тиждень може бути важко відстежити, є дві важливі поради.

Едвард рекомендує готувати порційно на початку кожного тижня, використовуючи різні овочі.

Таким чином, ви можете бути впевнені, що отримуєте достатню кількість рослин у кожній порції. По-друге, використовуйте рослинну їжу як начинку, додаючи до їжі горіхи, насіння або трави. Це простий спосіб збільшити споживання без особливих зусиль.

Хорошим прикладом є додавання насіння чіа до йогурту. 

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