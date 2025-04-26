Чи справді небезпечно одягати легінси в літак? Причини вас шокують

Небезпека у разі пожежі в літаку

Матеріали, з яких виготовляють легінси, зазвичай синтетичні та створені на основі нафтопродуктів. У випадку пожежі така тканина може розплавитися на шкірі, спричиняючи серйозні опіки.

У більшості аварій в літаку вижити можливо, якщо пасажири можуть швидко евакуюватися. Однак синтетичний одяг, який щільно облягає тіло, може перешкодити швидкому виходу.

Крім того, легінси не завжди дозволяють вільно рухатися, що важливо в умовах надзвичайної ситуації. Краще обирати одяг із натуральних тканин, які менше горять і не прилипає до шкіри.

Як легінси впливають на кровообіг

Тісний одяг може обмежувати кровообіг у ногах під час польоту. Це особливо актуально для рейсів тривалістю понад дві години, коли пасажири довго сидять без руху. Обмеження кровотоку між ногами та серцем призводить до набряків, болю та варикозного розширення вен.

Також можливий розвиток тромбозу глибоких вен - небезпечного стану, коли утворюються тромби. Щільні легінси або вузькі джинси можуть ще більше погіршити ситуацію. Навіть якщо ризики низькі, варто подбати про свій комфорт і здоров’я заздалегідь.

Легінси підкреслюють фігуру, але у літаку вони недоречні (фото: Freepik.com)

Компресійний одяг: виняток із правила

Не всі легінси шкідливі - спеціальні компресійні вироби можуть навіть допомогти. Вони розроблені для поліпшення циркуляції крові та лімфи під час польотів. Такі вироби тиснуть у правильних місцях і стимулюють природний потік рідин у тілі.

Компресійні панчохи або шкарпетки знижують ризик набряків та тромбів. Однак краще обирати моделі з натуральних тканин, наприклад, вовни або бамбука. Головне - щоб виріб був підібраний за розміром і відповідав стану вашого здоров’я.

Лімфатична система також під загрозою

Лімфатична система розташована безпосередньо під шкірою, і її робота може порушуватися через тісний одяг. Легінси, які облягають тіло занадто щільно, створюють ефект джгута, перешкоджаючи нормальному відтоку рідини. Це може спричинити набряки, затримку рідини та відчуття важкості.

Особливо небезпечні такі умови для людей із лімфедемою або схильністю до затримки рідини. Щоб уникнути дискомфорту, краще носити вільний одяг із дихаючих тканин. А також не забувати про інші заходи: пити достатньо води, іноді вставати та розминати ноги навіть під час польоту.