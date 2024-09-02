Чи справді насіння чіа корисне при схудненні: дієтолог розповів всю правду

асіння чіа насичене білком, клітковиною, омега-3 жирними кислотами, магнієм і кальцієм.

"Коли ви додаєте насіння чіа у воду, вони набухають, утворюючи гелеподібну консистенцію. Це робить воду з насіння чіа унікальним, насиченим поживними речовинами напоєм з низьким вмістом калорій, але багатим на користь", - пояснює Соарес.

Однією з причин, чому вода з насіння чіа привертає увагу, є високий вміст клітковини. Лише одна склянка насіння чіа містить близько 10 г клітковини. Ця клітковина поглинає воду, розширюючись у шлунку, тому ви довше відчуваєте ситість.

Експерт додав, що жодна окрема їжа чи напій не впорається зі схудненням. Поєднуйте воду з насіння чіа зі здоровою дієтою та регулярними фізичними вправами для найкращих результатів.

Рекомендується застосовувати в день 25 грамів насіння чіа. Для очищення організму і зниження ваги їх додають в нежирний кефір і п'ють щодня протягом трьох місяців.

До того ж насіння чіа має корисні властивості і у вигляді масла - воно відрізняється високим вмістом рослинних кислот Омега-3, а також натуральних речовин, що перешкоджають окисленню цих кислот. Масло чіа використовується в косметичних засобах, допомагаючи боротися з прищами.

Кому протипоказане насіння чіа

Насіння чіа вважається безпечним і чудовим доповненням до дієти. Немає жодних побічних ефектів від вживання насіння чіа, окрім легкого шлунково-кишкового дискомфорту через надто велику кількість клітковини.

Ось у яких випадках слід бути акуратнішим і утриматися від вживання: