Експерти розповіли, чи справді мінеральна вата викликає рак легенів

Мінеральна вата - популярний матеріал для тепло- та звукоізоляції, але чи може вона бути небезпечною для здоров’я? Чутки про її зв’язок з раком легенів часто викликають занепокоєння серед українців.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, наскільки обґрунтовані ці побоювання, чи варто турбуватися і як уникнути потенційних ризиків при використанні мінеральної вати.

Що таке мінеральна вата і як її використовують?

Мінеральна вата - це волокнистий матеріал, який виготовляють із розплавленого скла, каменю або шлаку, поділяючи його на два основні типи: скловату і кам’яну вату.

Скловата складається з тонких скляних волокон, тоді як кам’яна вата - з волокон розплавлених гірських порід. Її застосовують для утеплення стін, стель, підлог і труб, щоб зменшити тепловтрати та шум у житлових приміщеннях.

Зазвичай мінеральну вату закривають гіпсокартоном чи іншими оздоблювальними матеріалами, що обмежує прямий контакт із мешканцями. Проте під час монтажу, ремонту або в разі пошкодження ізоляції волокна можуть потрапляти в повітря чи на шкіру.

Це викликає занепокоєння щодо того, як ці волокна впливають на здоров’я людини. Загалом, правильне встановлення зменшує ймовірність контакту, але обережність все ж потрібна.

Короткострокові ефекти: подразнення і дискомфорт

Мінеральна вата, особливо скловата, може викликати подразнення шкіри, очей і дихальних шляхів при прямому контакті. Дрібні та гострі волокна часто провокують свербіж, почервоніння або висипання на шкірі, якщо їх торкатися без захисту. Вдихання цих волокон може спричинити кашель, задишку чи подразнення горла, особливо під час роботи з матеріалом.

Такі симптоми зазвичай зникають після припинення контакту і не становлять серйозної загрози. Однак у людей з чутливою шкірою або астмою ці ефекти можуть бути сильнішими і тривалішими.

Щоб уникнути неприємностей, під час монтажу чи ремонту варто використовувати рукавички, маски та забезпечити вентиляцію приміщення. Загалом, короткострокові проблеми легко усуваються за умови дотримання простих заходів безпеки.

Мінеральну вату краще не брати голими руками (фото: Вікіпедія)

Довгострокові ризики: чи загрожує мінеральна вата легеням?

Тривалий вплив волокон мінеральної вати пов’язують із можливим розвитком захворювань легенів, таких як пневмоконіоз - хвороба, спричинена вдиханням пилу.

Дослідження показують, що працівники, які роками працюють із цим матеріалом на виробництві, мають підвищений ризик фіброзу легенів. Однак ці дані стосуються високих рівнів експозиції, які значно перевищують побутові умови. У житлових приміщеннях, де ізоляція закрита і не пошкоджена, волокна рідко потрапляють у повітря, тож ризик для мешканців мінімальний.

Якщо ж ізоляція стара чи пошкоджена, волокна можуть вивільнятися, що вимагає її заміни або ремонту. Для звичайних людей, які не працюють із матеріалом щодня, серйозні захворювання легенів через мінеральну вату малоймовірні. Тим не менш, варто стежити за станом ізоляції, щоб уникнути потенційних проблем.

Чи може мінеральна вата викликати рак?

Питання про канцерогенність мінеральної вати викликає найбільше дискусій. Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC) класифікує скловату як "можливо канцерогенну для людини" (група 2B), посилаючись на обмежені докази для людей і достатні - для тварин.

Деякі дослідження на тваринах показали, що вдихання волокон може спричинити рак легенів, але для людей дані суперечливі. Більшість досліджень зосереджені на працівниках виробництва, які зазнають сильного впливу, а не на мешканцях будинків.

Для звичайних людей, які живуть у приміщеннях із правильно встановленою ізоляцією, ризик раку, ймовірно, дуже низький. Щоб звести загрозу до мінімуму, рекомендують уникати контакту з волокнами під час ремонту і використовувати захисні засоби. Наразі немає переконливих доказів, що мінеральна вата в побуті становить серйозну онкологічну небезпеку.

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