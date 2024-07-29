Чи справді Coca-Cola Zero корисніша для здоров'я: дієтолог розповіла всю правду

Склад Coca-Cola

За словами експерта, у 1929 році в складі такого напою виявили кокаїн. Спочатку головними компонентами коли були багатий на кофеїн горіх кола та кущ кока, що містить кокаїн. У 1903 він був прибраний з рецептури після того, як стала відома небезпека кокаїну.

Дієтична кола з’явилась в 1982 році і стала найпопулярнішим напоєм у світі.

"Згідно з обсерваційними дослідженнями, споживання підсолоджених напоїв пов’язане з більшим ризиком метаболічного синдрому, ожиріння, захворювань нирок", - йдеться у повідомленні.

Нутриціолог розповіла, що точний склад напоїв Coca-Cola є конфіденційним.

Але, усі точно знають, що там є:

﻿﻿вода

﻿﻿цукор або ж підсолоджувачі (ацесульфам К, апартам і цикламат)

﻿﻿ортофосфатна кислота

﻿﻿карамельний барвник

﻿﻿консерванти й ароматизатор

Що станеться, якщо пити напій щодня

Що стосується коли, то в одній середній банці приблизно 10 ч.л цукру, тобто досить легко отримати добову дозволену норму.

"Якби ви наклали собі в склянку 330 мл 10 ч.л цукру, то, певне, б бекали, але за рахунок газу й ортофосфатної кислоти маємо "маскування смаку" і нам пити таке ок", - додала Ольга Дорош.

Також на баночку 330 мл є 26,4 мг кофеїну і якщо у вас чутливість до нього, то зважайте на цей пункт.

До того ж в напої є ортофосфатна кислота, її визначають, як ароматизатор безалкогольних напоїв, який надає терпкого смаку і також є консервантом, який запобігає розвитку цвілі та бактерій.

Нутриціолог зазначила, що кислота визнана безпечною (GRAS), але у науковій літературі йдеться про три основні ризики для здоровʼя, повʼязані з надмірним вживанням цієї кислоти: ризик для кісток, нирок та здоровʼя зубів.

До того ж, якщо у вас печія, ГЕРХ, здуття, то вживати газовані напої не найкраща ідея.

Coca-Cola Zero краща?

В складі йдеться, що напій містить нуль калорій і цукру, а штучні підсолоджувачі замість нього.

Однак, кислота ніде не ділась, тому не варто пити цей напій у великій кількості.

Дієтична кола також сильно солодка. Вплив штучних підсолоджувачів на здоровʼя, мікробіом й вагу є суперечливим. Вони не отрута, але логічно, що переїдати-перепивати не варто.

Між іншим, для виготовлення 1 л продукту Соса-Cola використовується 2,7 л води й це багато, якщо йдеться про розумне використання води (в компанії навіть є судові позови на цю тему).

Робити її щоденним напоєм та вгамовувати колою спрагу - не доцільно. Краще надавати перевагу звичайній воді.