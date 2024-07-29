Чи справді Coca-Cola Zero корисніша для здоров'я: дієтолог розповіла всю правду
Мільйони людей у всьому світі споживають Coca-Cola кожен день. Мало хто замислюється, що відбувається з тілом, якщо вживати такий напій часто. Важливо знати про вплив напою з позначкою Zero.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Дорош.
Склад Coca-Cola
За словами експерта, у 1929 році в складі такого напою виявили кокаїн. Спочатку головними компонентами коли були багатий на кофеїн горіх кола та кущ кока, що містить кокаїн. У 1903 він був прибраний з рецептури після того, як стала відома небезпека кокаїну.
Дієтична кола з’явилась в 1982 році і стала найпопулярнішим напоєм у світі.
"Згідно з обсерваційними дослідженнями, споживання підсолоджених напоїв пов’язане з більшим ризиком метаболічного синдрому, ожиріння, захворювань нирок", - йдеться у повідомленні.
Нутриціолог розповіла, що точний склад напоїв Coca-Cola є конфіденційним.
Але, усі точно знають, що там є:
- вода
- цукор або ж підсолоджувачі (ацесульфам К, апартам і цикламат)
- ортофосфатна кислота
- карамельний барвник
- консерванти й ароматизатор
Що станеться, якщо пити напій щодня
Що стосується коли, то в одній середній банці приблизно 10 ч.л цукру, тобто досить легко отримати добову дозволену норму.
"Якби ви наклали собі в склянку 330 мл 10 ч.л цукру, то, певне, б бекали, але за рахунок газу й ортофосфатної кислоти маємо "маскування смаку" і нам пити таке ок", - додала Ольга Дорош.
Також на баночку 330 мл є 26,4 мг кофеїну і якщо у вас чутливість до нього, то зважайте на цей пункт.
До того ж в напої є ортофосфатна кислота, її визначають, як ароматизатор безалкогольних напоїв, який надає терпкого смаку і також є консервантом, який запобігає розвитку цвілі та бактерій.
Нутриціолог зазначила, що кислота визнана безпечною (GRAS), але у науковій літературі йдеться про три основні ризики для здоровʼя, повʼязані з надмірним вживанням цієї кислоти: ризик для кісток, нирок та здоровʼя зубів.
До того ж, якщо у вас печія, ГЕРХ, здуття, то вживати газовані напої не найкраща ідея.
Coca-Cola Zero краща?
В складі йдеться, що напій містить нуль калорій і цукру, а штучні підсолоджувачі замість нього.
Однак, кислота ніде не ділась, тому не варто пити цей напій у великій кількості.
Дієтична кола також сильно солодка. Вплив штучних підсолоджувачів на здоровʼя, мікробіом й вагу є суперечливим. Вони не отрута, але логічно, що переїдати-перепивати не варто.
Між іншим, для виготовлення 1 л продукту Соса-Cola використовується 2,7 л води й це багато, якщо йдеться про розумне використання води (в компанії навіть є судові позови на цю тему).
Робити її щоденним напоєм та вгамовувати колою спрагу - не доцільно. Краще надавати перевагу звичайній воді.
Раніше ми повідомляли, що популярний напій, який багато хто любить, може викликати рак.
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