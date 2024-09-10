Чи справді чорних хліб корисніший за білий: дієтолог назвала 5 популярних міфів

Чому варто їсти хліб

Клітковина

Оскільки тіло працює над розщепленням клітковини, то ви будете довше відчуваєте ситість.

Контроль рівню цукру в крові

Організм контролює рівень цукру в крові. Продукти з високим вмістом клітковини, як правило, мають нижчий глікемічний індекс.

Покращує здоров’я серця

Цільнозерновий хліб містить багато клітковини, що може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань

Хліб має пребіотичний ефект

Ця клітковина забезпечує кишківник поживними речовинами, необхідними для підтримки здорового травлення, імунної функції та підтримки здорового балансу.

Хліб живить тіло

Складні вуглеводи дають вам енергію, яка зберігається довше, оскільки ваше тіло докладає зусиль для їх перетравлення.

Покращує настрій

Серотонін є важливим гормоном для регулювання нашого настрою. І його можна підвищити вживаючи складні вуглеводи. Це дає триптофану кращі шанси досягти вашого мозку.

Міфи про хліб

Чорних хліб кращий за білий

Найкращий хліб цільнозерновий. У хлібові міститься велика кількість клітковини, що є корисним для всього організму.

Такий продукт має пребіотичний ефект, стимулюючи зростання корисної мікрофлори кишківника, що спричиняє зміцнення імунної відповіді, зниження запальних процесів, а також знижує ризик розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.

У деяких сортах чорного хліба (наприклад, у "Бородинському") цукру більше, ніж у білому.

По-друге, до нього часто додають сиропи або патоку, яка надає темного кольору.

Глютен у хлібі

У всьому світі целіакалією хворіють лише 1% населення. Тож якщо ви хочете зрозуміти, чи ви в тому відсотку, то потрібно перевірити чи є у вас непереносимість глютену.

Лікар загальної практики призначить аналіз крові для перевірки наявності антитіл, які зазвичай присутні в крові людей з целіакією.

Не потрібно боятись глютену, якщо ви не відноситесь до цього 1%. Безглютенова дієта не приносить жодної користі, а деякі безглютенові продукти взагалі можуть містити менше поживних речовин.

Дріжджі шкідливі

За словами дієтолога, бездріжджового хліба не існує. Цей напис на етикетці продукту - лише маркетинговий хід. Навіть якщо дріжджі не використовують при замішуванні тіста, це не означає, що їх там немає.

Різного роду закваски - це не що інше, як розпушуючий агент, що містить численну мікрофлору.

Дріжджі - джерело селену, вітамінів групи B, фолієвої кислоти, провітаміну D, К, РР, Е, мінералів калію, кальцію, цинку, магнію, заліза та незамінних амінокислот.

Важливо знати, що самі дріжджі гинуть під час випікання, але цінні речовини залишаються в хлібові.

Хлібці корисніші за хліб

Хлібці - це хрумкі пластини, за текстурою схожі на сухарики. Якісні хлібці виготовлені із цільних зерен методом пресування. У цьому випадку зберігаються всі складові зерна - оболонки та зародковий шар.

Такі хлібці - гарне джерело вітамінів, мінералів та повільних вуглеводів.

Якщо до складу входять борошно, цукор та дріжджі, то це вже не дієтичні хлібці, а звичайні сухарі, які за впливом на організм мало чим відрізняються від білого хліба.

Хворим на діабет хліб заборонений

Людям із цукровим діабетом важливо стежити за рівнем глюкози у крові.

Білий хліб багатий на швидкі вуглеводи і може викликати різкі коливання цього рівня. Краще вибирати хліб із низьким глікемічним індексом, який повільно засвоюється і не викликає різких змін рівня цукру в крові.