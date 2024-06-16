Дієтолог розвіяв головний міф про фастфуд, який люблять українці

Шаурма це здорова страва чи ні?

Дієтолог Роб Гобсон повністю захищає цей фастфуд.

"У ньому є м'ясо і овочі, тому він повністю корисний", - каже експерт.

Люди вважають шаурму надзвичайно смачною і придатним для різних випадків, каже Роб Хобсон, експерт з питань харчування.

Шаурма - дуже універсальне блюдо. ЇЇ їдять цілими родинами, вболівальники після матчів, студенти та люди, які повертаються з нічних вечірок.

"Почнемо з того, що це східно-середземноморська кухня, яка в принципі здорова - там є багато зернових, нежирних шматків м’яса, багато овочів і тому подібне", - сказав дієтолог.

Яку шаурму обирати

Ця вулична страва може бути здоровою, але багато залежить від вас.

Просто потрібно більше уваги приділяти деталям. Жирне м'ясо, багато солі в спеціях, соусах і маринаді, плюс картопля фрі і лаваш - калорійна бомба, яка також не підходить для тиску.

Вибирайте шаурму з курячим м'ясом, тобто нарізану кубиками курку-гриль, а не донер.

Їжте цільнозерновий хліб або лаваш, щоб отримати трохи більше клітковини.

Шукайте соуси на томатній основі, наприклад сальсу, а замість густого майонезного соусу попросіть йогуртовий соус.

Завжди вибирайте овочі та салати в якості начинки, такі як гострий зелений перець, помідори, листя салату, цибуля, капуста, огірок тощо.

Ви також можете додати рис або кус-кус замість картоплі фрі або взагалі відмовитися від лаваша.

Традиційна турецька шаурма насправді дуже корисна і поживна, вона повністю відповідає принципам здорового харчування.