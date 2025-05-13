Чи реально схуднути, щоб не зменшились сідниці та груди: тренер дав чітку відповідь

Багато хто мріє позбутися зайвих кілограмів, але водночас зберегти привабливі форми - особливо груди та сідниці. Чи можливо це та що грає ключову роль у цьому процесі?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посилання на Instagram -сторінку тренера та нутриціолога Юрія Попка.

Чому зменшуються груди при схудненні

За словами експерта, груди складаються з м'язів, молочних залоз та жиру.

Важливо розуміти, що молочні залози в когось більші, а в когось менші. Те саме стосується жиру - в одних його більше, а в інших менше. Тому саме від кількості жиру залежить, що буде відбуватися під час коливань ваги.

Якщо груди в основному складаються з жиру, а молочні залози невеликі, то відповідно при схудненні організм буде втрачати жир по всьому тілі.

"Але, якщо ж вам пощастило, такий відсоток жінок невеликий, і у вас груди в основному складаються з великих молочних залоз, а жиру в них не так багато, то груди не будуть так реагувати на перепади ваги", - пояснив тренер.

Важливу роль грає те, який відсоток жиру у грудях і якого розміру молочні залози.

Що робити, щоб сідниці не зменшувались при втраті ваги

Навіть якщо у вас чудова фігура та сідниці, то при схудненні варто робити дефіцит калорій. В основному сідниці складаються з жиру, то хочете ви цього чи ні, але вони все одно схуднуть.

"Однак, на відмінну від грудей з сідницями можна працювати. Тому що за рахунок збільшення м'язів ви можете назад повернути форму сідниць і зробити їх навіть кращими", - сказав Попко.

Тоді як молочні залози, наприклад, ви ніяк не збільшите.

Для цього варто працювати з додатковою вагою, щоб у вашому організмі було достатньо білка і був значний профіцит калорій.