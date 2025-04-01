Чи реально схуднути, якщо займатись лише йогою?

Йога часто асоціюється з релаксацією та гнучкістю, але чи може вона допомогти схуднути? Варто знати, як регулярні заняття можуть вплинути на вагу і чи варто на них покладатися в боротьбі з лишніми кілограмами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Good housekeeping .

Чи сприяє йога схудненню

Тренер Еліза Джоан розповіла, що будь-який тип регулярної фізичної активності може відігравати важливу роль у контролі ваги. Під час занять йогою збільшуються м'язи у тілі, і цей процес тимчасово підвищує швидкість метаболізму тіла в стані спокою, допомагаючи спалювати більше калорій і жиру.

Окрім покращення метаболізму та нарощування м’язів, йога також може допомогти контролювати вагу іншими способами.

Викладач йоги Тамара Терагава каже, що більшість стилів йоги допомагають розвинути уважність, дихальну роботу та усвідомлення розуму та тіла. Усі ці речі можуть допомогти знизити рівень стресу, покращити сон і стати більш уважними - усе це сприяє зниженню ваги.

Д ослідження 2018 року показало, що регулярні заняття йогою сприяють здоровому харчуванню, контролю над емоційним харчуванням і навіть збільшують здатність бути активними.

Як часто потрібно займатися йогою, щоб втратити вагу

Навіть якщо ви відвідуєте лише одне заняття йогою на тиждень, то це також буде корисним.

Якщо йога є вашою основною формою тренувань для схуднення, прагніть займатися більш інтенсивно три-п’ять разів на тиждень приблизно по годині.

Також ,якщо втрата ваги є однією з ваших цілей, регулярне практикування більш активного та жорсткого стилю флоу, як-от Віньяса, може покращити здоров’я серцево-судинної системи, що, у свою чергу може призвести до втрати ваги в поєднанні зі збалансованою дієтою.

Пози йоги

Певні вправи можуть допомогти вам наростити силу та м’язову масу. Експерти рекомендують додати до домашнього тренування ці вправи, коли у вас немає часу на повне заняття.

Поза човна

Спочатку сядьте, випрямивши ноги перед собою. Злегка нахиліться назад і тримайте прес залученим, щоб збалансувати вагу.

Зігніть коліна і повільно підніміть стегна вгору, щоб вони були приблизно на 45º над підлогою. Тримайте гомілки паралельно підлозі, а потім повільно піднімайтеся, щоб випрямити ноги.

Прагніть залишатися в позі протягом 15 секунд і повільно збільшуйте час до цілої хвилини в міру просування.

Поза човна (фото: Getty Images)

Воїн

Почніть стояти у широкій стійкі, розставивши ноги. Витягніть руки в сторони, а правою ногою зробіть крок вперед.

Зігніть праве коліно так, щоб стегно було паралельно підлозі.

Витягніть руки паралельно одна одній. Затримайтеся в позі на п'ять-десять вдихів.

Поза йоги "Воїн" (фото: Getty Images)

Поза стільця

Встаньте прямо та вдихніть, піднімаючи прямі руки над головою, долоні повинні "дивитися" всередину.

На видиху зігніть коліна, прагнучи до того, щоб стегна були паралельні підлозі. Утримуйте позу від 30 секунд до хвилини.

Поза стільця (фото: Getty Images)

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