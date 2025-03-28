Чи пройде Україна в фінал "Євробачення-2025" та хто переможе: букмекери оновили прогнози

Чи потрапить Україна до фіналу "Євробачення": прогнози букмекерів

За оновленими даними букмекерів, у гурту Ziferblat є всі шанси потрапити до фіналу міжнародного пісенного конкурсу. Ба більше, у першому півфіналі їм прогнозують третє місце.

А от лідерську позицію може посісти Швеція, яку представлятиме KAJ з композицією "Bara bada bastu". На другому місці - Естонія, від імені якої виступатиме Tommy Cash з піснею "Espresso macchiato".

Прогнози букмекерів щодо першого півфіналу (скриншот)

Хто переможе на "Євробаченні-2025"

Оновлені прогнози щодо десятки лідерів пісенного конкурсу свідчать, що на конкурсі все ще може перемогти Швеція. Шанси гурту KAJ складають вже 77%, хоча близько тижня тому вони мали 24%.

Друге місце може посісти Австрія. Співаку JJ з піснею "Wasted Love" дають 75% на перемогу. Франція, яку представлятиме Louane з піснею "Maman", може замкнути трійку лідерів з шансами в 67%.

На четвертому - Ізраїль. Шанси співачки Yuval Raphael з піснею "New Day Will Rise" оцінюють в 65%. П'ятірку лідерів закривають Нідерланди. Артист Claude з треком "C'est La Vie" отримав 64% від букмекерів.

Україна з ймовірністю в 51% може опинитися на 7 місці. За попередніми прогнозами Ziferblat пророкували десяте місце.

Хто потрапить в десятку лідерів "Євробачення-2025" (скриншот)

Під яким номером виступить Україна на "Євробаченні-2025"

Міжнародний пісенний конкурс проходитиме з 13 по 17 травня у місті Базель у Швейцарії. Гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray" виступатиме під номером 5 у першому півфіналі. Артисти раді отримати такий порядковий номер, оскільки "це ідеальна золота середина".

Нагадаємо, раніше представники України на "Євробаченні-2025" Ziferblat презентували оновлену версію треку "Bird of Pray". В інтерв'ю РБК-Україна гітарист Валентин Лещинський розповідав, що ця пісня розповідає про свободу, цикл життя й надію на щасливе майбутнє.

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