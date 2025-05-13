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Чи пройде Україна у фінал? Букмекери різко оновили ставки на “Євробачення-2025”

Вівторок 13 травня 2025 19:26
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Чи пройде Україна у фінал? Букмекери різко оновили ставки на “Євробачення-2025” Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)
Автор: Іванна Пашкевич

До першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2025", який проходить у швейцарському Базелі, залишилися лічені години, а букмекери оновили прогнози щодо шансів країн на перемогу. Згідно з оновленими даними авторитетного ресурсу, лідери залишаються стабільними, тоді як кілька країн, зокрема Україна, дещо здали позиції.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovision World.

Лідером букмекерських прогнозів залишається Швеція. Її представляє гурт KAJ з піснею "Bara bada bastu".

Країні прогнозують 42% шансів на перемогу, що робить її беззаперечним фаворитом.

Друга сходинка - Австрія з JJ ("Wasted Love") - 19% шансів. На третьому місці - Франція з Louane та піснею "Maman" - 6%.

Топ-10 країн за шансами на перемогу:

  1. Швеція - 42%
  2. Австрія - 19%
  3. Франція - 6%
  4. Ізраїль - 5%
  5. Бельгія - 5%
  6. Нідерланди - 4%
  7. Фінляндія - 3%
  8. Швейцарія - 3%
  9. Естонія - 2%
  10. Мальта - 1%

Чи пройде Україна у фінал? Букмекери різко оновили ставки на “Євробачення-2025”Прогноз букмекерів на переможця "Євробачення-2025" (скріншот)

Україна з піснею "Bird of Pray" у виконанні Ziferblat наразі посідає 14-те місце. Її шанси на перемогу оцінили на рівні 1%, що нижче за позиції Албанії, Чехії та навіть Кіпру.

Нагадаємо, що Ziferblat виступить у першому півфіналі, який відбудеться вже сьогодні, 13 травня.

І хоча нинішні прогнози не надто оптимістичні, все ще може змінитися після живого виступу - глядачі та журі часто реагують зовсім не так, як очікують букмекери.

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