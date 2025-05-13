Чи пройде Україна у фінал? Букмекери різко оновили ставки на “Євробачення-2025”

До першого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2025", який проходить у швейцарському Базелі, залишилися лічені години, а букмекери оновили прогнози щодо шансів країн на перемогу. Згідно з оновленими даними авторитетного ресурсу, лідери залишаються стабільними, тоді як кілька країн, зокрема Україна, дещо здали позиції.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovision World .

Лідером букмекерських прогнозів залишається Швеція. Її представляє гурт KAJ з піснею "Bara bada bastu".

Країні прогнозують 42% шансів на перемогу, що робить її беззаперечним фаворитом.

Друга сходинка - Австрія з JJ ("Wasted Love") - 19% шансів. На третьому місці - Франція з Louane та піснею "Maman" - 6%.

Топ-10 країн за шансами на перемогу:

Швеція - 42% Австрія - 19% Франція - 6% Ізраїль - 5% Бельгія - 5% Нідерланди - 4% Фінляндія - 3% Швейцарія - 3% Естонія - 2% Мальта - 1%

Прогноз букмекерів на переможця "Євробачення-2025" (скріншот)

Україна з піснею "Bird of Pray" у виконанні Ziferblat наразі посідає 14-те місце. Її шанси на перемогу оцінили на рівні 1%, що нижче за позиції Албанії, Чехії та навіть Кіпру.

Нагадаємо, що Ziferblat виступить у першому півфіналі, який відбудеться вже сьогодні, 13 травня.

І хоча нинішні прогнози не надто оптимістичні, все ще може змінитися після живого виступу - глядачі та журі часто реагують зовсім не так, як очікують букмекери.