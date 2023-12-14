Чи правда, що чим вища температура під час хвороби, тим кращий імунітет: пояснення лікаря

Чи правда, що чим вища температура, тим кращий імунітет

"Імунітет має бути нормальним, а не потужним. Таким, що забезпечує одужання без важкого затяжного періоду або ускладнень. Найкращий імунітет - це коли ми взагалі не будемо часто хворіти, навіть, коли на нас чхають чи кашляють", - каже лікар.

Він пояснює, що зазвичай мами переживають, коли у дитини висока температура, але цього не треба боятися, це нормальна реакція організму.

"А от, якщо імунітет заслабкий, "грається", температура невисока, адекватної відповіді організму на патоген немає - є ризик "затягування" процесу або ускладнень. Найстрашніше в респіраторних захворюваннях, це не самі віруси, а неконтрольована імунна реакція", - каже Дубровський.

Лікар зазначає, що раніше дуже популярними були всілякі "противірусні", але зазвичай під цією назвою використовувались різнобічні імуностимулятори.

"Це не зовсім противірусні у класичному розумінні, це ліки, які посилюють імунну реакцію, індукують вироблення власного інтерферону. Але чи потрібні вони при грипі, при коронавірусі? Однозначно - ні", - говорить інфекціоніст.

За його словами, пацієнтів з важким грипом і коронавірусом в лікарнях рятували гормонами. Їх дія принципово протилежна - вони "виключають" імунітет.

"Це надзвичайно важливі речі. Досвід та отримані знання дозволяють впевнено стверджувати - щоб уникнути біди, не чіпайте, не стимулюйте імунітет, коли людина хворіє на грип та ковід", - застерігає Дубровський.

При цьому він зазначає, що справжні противірусні - це інша справа. Використовують їх зазвичай для груп ризику, а також у разі важкого перебігу хвороби. І треба пам’ятати, що противірусні найбільш ефективні при прийомі в перші 48 годин.