Чи працює для схуднення інтуїтивне харчування? Дієтолог розставила крапки над "і"

Що таке інтуїтивне харчування?

"Я фанатка інтуїтивного харчування. Проте кожен розуміє цей підхід по-своєму. Насправді це про усвідомлене життя: коли ми чуємо сигнали свого тіла, розуміємо, коли голодні, коли ситі, коли потребуємо води чи відпочинку", - розповіла експертка.

Інтуїтивне харчування передбачає, що людина їсть не за годинником чи за встановленими правилами, а коли справді відчуває потребу.

"Наш організм - складна система, яка працює за допомогою гормональних механізмів. Відчуття голоду виникає, коли закінчуються енергетичні запаси, і це сигнал для нас, що потрібно поповнити ресурси", - каже хелс-коуч.

Чи можна їсти все, що хочеться?

Багато хто сприймає інтуїтивне харчування як їсти все, що заманеться. За словами Катерини, це зовсім не так.

"Якщо я хочу бути здоровою, я не можу їсти що-небудь. Моєму тілу потрібні поживні речовини, вітаміни, білки, жири та вуглеводи. Але при цьому я не забуваю про задоволення, бо ми, люди, хочемо насолоджуватися їжею - це закладено біологічно", - розповіла Крупкіна.

Правильний підхід до харчування - це баланс між здоров’ям, енергією та смаковими вподобаннями. Саме це і є сутністю інтуїтивного харчування. Воно не заохочує до переїдання, адже головне правило - їсти, доки відчуваєш голод, і зупинятися, коли наситився.

Інтуїтивне харчування у 21 столітті

Чи працює такий підхід у сучасному світі? На думку дієтолога, так. Проте він потребує уваги до власного тіла та його сигналів.

"Ми часто живемо на автоматі - сидимо в соцмережах, відволікаємося, не помічаємо, що вже ситі. Якщо навчитися прислухатися до себе, то можна уникнути багатьох проблем зі здоров’ям", - підсумовує Катерина Крупкіна.

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