Чи працює для схуднення інтуїтивне харчування? Дієтолог розставила крапки над "і"
Сучасний ритм життя змушує нас часто нехтувати власним тілом, обираючи швидкі перекуси, жорсткі дієти чи, навпаки, хаотичне споживання їжі. Однак існує підхід, який пропонує слухати власний організм та їсти згідно з його потребами. Це - інтуїтивне харчування.
Чи дієвий такий тип харчування, розповіла в інтерв'ю РБК-Україна нутриціологиня, хелс-коуч Катерина Крупкіна.
Що таке інтуїтивне харчування?
"Я фанатка інтуїтивного харчування. Проте кожен розуміє цей підхід по-своєму. Насправді це про усвідомлене життя: коли ми чуємо сигнали свого тіла, розуміємо, коли голодні, коли ситі, коли потребуємо води чи відпочинку", - розповіла експертка.
Інтуїтивне харчування передбачає, що людина їсть не за годинником чи за встановленими правилами, а коли справді відчуває потребу.
"Наш організм - складна система, яка працює за допомогою гормональних механізмів. Відчуття голоду виникає, коли закінчуються енергетичні запаси, і це сигнал для нас, що потрібно поповнити ресурси", - каже хелс-коуч.
Чи можна їсти все, що хочеться?
Багато хто сприймає інтуїтивне харчування як їсти все, що заманеться. За словами Катерини, це зовсім не так.
"Якщо я хочу бути здоровою, я не можу їсти що-небудь. Моєму тілу потрібні поживні речовини, вітаміни, білки, жири та вуглеводи. Але при цьому я не забуваю про задоволення, бо ми, люди, хочемо насолоджуватися їжею - це закладено біологічно", - розповіла Крупкіна.
Правильний підхід до харчування - це баланс між здоров’ям, енергією та смаковими вподобаннями. Саме це і є сутністю інтуїтивного харчування. Воно не заохочує до переїдання, адже головне правило - їсти, доки відчуваєш голод, і зупинятися, коли наситився.
Інтуїтивне харчування у 21 столітті
Чи працює такий підхід у сучасному світі? На думку дієтолога, так. Проте він потребує уваги до власного тіла та його сигналів.
"Ми часто живемо на автоматі - сидимо в соцмережах, відволікаємося, не помічаємо, що вже ситі. Якщо навчитися прислухатися до себе, то можна уникнути багатьох проблем зі здоров’ям", - підсумовує Катерина Крупкіна.
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