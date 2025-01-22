Дієтолог розповіла, які добавки магнію найбезпечніші для здоров'я

Магній є одним з найважливіших мікроелементів для організму, що забезпечує нормальне функціонування більшості життєво важливих процесів. Такий вітамін є кількох видів, тому варто обирати правильний.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи варто усім приймати добавки магнію.
Дієтолог Наталія Самойленко розповіла, що магній відповідає за багато процесів в організмі.
"Ця добавка входить у мій топчик, я часто призначаю магній і причин для цього дуже багато. Тому що він має широкий вплив на наше здоров'я і допомагає мені отримувати класні результати у своїх пацієнтів", - зазначила експерт.
Магній має великий вплив на серцево-судинну систему, знижує тиск та допомагає знижувати рівень поганого холестерину. Також макроелемент має вплив на шлунково-кишковий тракт та якісно покращує реалогію жовчі.
До того ж він відомий своїм чудовим впливом на центральну нервову систему - заспокоює та допомагає покращити якість сну.
Добова доза магнію може коливатися, тому краще проконсультуватися з лікарем щодо призначення цього препарату.
Форми магнію є різноманітні - гліцинат, малат, цитрат. Саме ці види найкраще засвоюються організмом.
Однак, є і інші варіанти, які гірше засвоюються. До них відноситься оксид магнію або магнію сульфат.
Поповнити дефіцит магнію можна через зміни в харчуванні, корекцію способу життя та за необхідності - прийом магнієвих добавок.
До основних способів підвищення рівня магнію належать:
Раніше ми повідомляли про популярну добавку, яку не можна приймати разом з молоком.
Також читайте про три види вітамінів, які здатні знизити стрес та покращити пам’ять.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт Мedical news today.