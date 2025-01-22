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Дієтолог розповіла, які добавки магнію найбезпечніші для здоров'я

Чим корисний магній для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Магній є одним з найважливіших мікроелементів для організму, що забезпечує нормальне функціонування більшості життєво важливих процесів. Такий вітамін є кількох видів, тому варто обирати правильний.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи варто усім приймати добавки магнію.

Чим корисний магній

Дієтолог Наталія Самойленко розповіла, що магній відповідає за багато процесів в організмі.

"Ця добавка входить у мій топчик, я часто призначаю магній і причин для цього дуже багато. Тому що він має широкий вплив на наше здоров'я і допомагає мені отримувати класні результати у своїх пацієнтів", - зазначила експерт. 

Магній має великий вплив на серцево-судинну систему, знижує тиск та допомагає знижувати рівень поганого холестерину. Також макроелемент має вплив на шлунково-кишковий тракт та якісно покращує реалогію жовчі.

До того ж він відомий своїм чудовим впливом на центральну нервову систему - заспокоює та допомагає покращити якість сну.

Добова доза магнію може коливатися, тому краще проконсультуватися з лікарем щодо призначення цього препарату.

Форми магнію є різноманітні - гліцинат, малат, цитрат. Саме ці види найкраще засвоюються організмом.

Однак, є і інші варіанти, які гірше засвоюються. До них відноситься оксид магнію або магнію сульфат.

Як поповнити дефіцит магнію в організмі

Поповнити дефіцит магнію можна через зміни в харчуванні, корекцію способу життя та за необхідності - прийом магнієвих добавок.

До основних способів підвищення рівня магнію належать:

  • збалансоване харчування - додайте до раціону продукти, багаті на магній, такі як горіхи (мигдаль, кеш’ю), насіння (гарбузове, льону), цільнозернові (овес, кіноа), бобові, темні листові овочі (шпинат, капуста) і банани
  • за призначенням лікаря можна приймати добавки магнію у формі таблеток або капсул 
  • зменшення споживання кофеїну та алкоголю - ці речовини сприяють втраті магнію з організму, тому обмеження їх споживання допомагає зберігати необхідний рівень мінералу
  • здоровий спосіб життя - зменшення стресу, достатній сон і регулярна фізична активність сприяють підтримці балансу електролітів
  • вживання вітаміну D і B6 - для кращого засвоєння магнію організмом

Кому не можна приймати магній

 

Раніше ми повідомляли про популярну добавку, яку не можна приймати разом з молоком.

Також читайте про три види вітамінів, які здатні знизити стрес та покращити пам’ять.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт Мedical news today.

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