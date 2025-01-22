Дієтолог розповіла, які добавки магнію найбезпечніші для здоров'я
Магній є одним з найважливіших мікроелементів для організму, що забезпечує нормальне функціонування більшості життєво важливих процесів. Такий вітамін є кількох видів, тому варто обирати правильний.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи варто усім приймати добавки магнію.
Чим корисний магній
Дієтолог Наталія Самойленко розповіла, що магній відповідає за багато процесів в організмі.
"Ця добавка входить у мій топчик, я часто призначаю магній і причин для цього дуже багато. Тому що він має широкий вплив на наше здоров'я і допомагає мені отримувати класні результати у своїх пацієнтів", - зазначила експерт.
Магній має великий вплив на серцево-судинну систему, знижує тиск та допомагає знижувати рівень поганого холестерину. Також макроелемент має вплив на шлунково-кишковий тракт та якісно покращує реалогію жовчі.
До того ж він відомий своїм чудовим впливом на центральну нервову систему - заспокоює та допомагає покращити якість сну.
Добова доза магнію може коливатися, тому краще проконсультуватися з лікарем щодо призначення цього препарату.
Форми магнію є різноманітні - гліцинат, малат, цитрат. Саме ці види найкраще засвоюються організмом.
Однак, є і інші варіанти, які гірше засвоюються. До них відноситься оксид магнію або магнію сульфат.
Як поповнити дефіцит магнію в організмі
Поповнити дефіцит магнію можна через зміни в харчуванні, корекцію способу життя та за необхідності - прийом магнієвих добавок.
До основних способів підвищення рівня магнію належать:
- збалансоване харчування - додайте до раціону продукти, багаті на магній, такі як горіхи (мигдаль, кеш’ю), насіння (гарбузове, льону), цільнозернові (овес, кіноа), бобові, темні листові овочі (шпинат, капуста) і банани
- за призначенням лікаря можна приймати добавки магнію у формі таблеток або капсул
- зменшення споживання кофеїну та алкоголю - ці речовини сприяють втраті магнію з організму, тому обмеження їх споживання допомагає зберігати необхідний рівень мінералу
- здоровий спосіб життя - зменшення стресу, достатній сон і регулярна фізична активність сприяють підтримці балансу електролітів
- вживання вітаміну D і B6 - для кращого засвоєння магнію організмом
Кому не можна приймати магній
Оскільки магній виводиться нирками, людям із захворюваннями серця чи нирок не слід приймати магнієві добавки або робити це лише під наглядом лікаря. Передозування магнію з їжі буває дуже рідко.
Раніше ми повідомляли про популярну добавку, яку не можна приймати разом з молоком.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт Мedical news today.
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