Чи потрібно обмежувати себе в їжі під час схуднення: відповідь фітнес-тренера

Чому обмеження в їжі здаються непростими

Не секрет, що всі люблять смачно поїсти. Однак за іронією долі найбільше нам подобаються солодощі, випічка, щось засмажене абощо. За умови надлишку такої їжі в раціоні та відсутності руху зайві кілограми просто гарантовані. І тут з'являються обмеження в їжі.

Проте для людської психіки, яка вже звикла отримувати дозу задоволення саме з їжі, таке виключення може стати стресовим. Злий жарт організму в тому, що гормони радості виділяються безпосередньо в момент споживання чогось смачного. Коли ви перестаєте це робити, емоція щастя також зникає.

Таким чином організм маніпулює та провокує силу волі людини. Саме через цей стресовий для організму період обмеження в їжі можуть бути дуже непростими для багатьох.

Спочатку організм вимагатиме тої їжі, від якої ви вирішили відмовитися (фото: Freepik)

Як обмеження впливають на схуднення

За словами фітнес-тренера Віктора Мандзяка, середньостатистична людина згодна на виключення в раціоні лише на певний короткий проміжок часу. На це є одна причина: переконання, що така "дієта" - це каторга.

"Однак якщо у вас є зайві кілограми, і ви хочете від них позбавитися - обмежуватися доведеться все життя", - каже експерт.

Історично та еволюційно так склалося, що наш організм не був готовий до штучного цукру, олії, винайдення автомобілів і ліфтів. Людина повинна була багато рухатися в пошуках їжі, тому зайві сантиметри на тілі їй би не загрожували.

Для того, щоб зайві кілограми не осідали на тілі, потрібно займатися спортом (фото: Freepik)

На думку фахівця, обмеження в їжі не повинні асоціюватися з несмачною "корисною" дієтою, а навпаки. Робота зі своїми харчовими звичками зрештою приведе до фантастичних змін у самооцінці та відображенні в дзеркалі.

"Людина - єдина істота, яка здатна бачити те, чого ще нема, а відтак планувати й при потребі відкладати задоволення. Керуватись емоціями, відчуттями, потягами - абсолютно рабська позиція", - підбиває підсумок тренер.

Варто лиш додати, що обмеження в їжі не повинно стати фанатичним страхом з'їсти щось "заборонене", бо насправді воно таким не являється. Дотримуйтеся балансу: 80% здорової їжі та 20% ваших улюблених смаколиків.