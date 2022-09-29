Чи потрібний суп у раціоні? Дієтолог розставила всі крапки над "і"

Зараз дуже багато дієтологів сперечаються, а чи справді потрібні супи у щоденному раціоні?
Нутриціолог Світлана Фус вирішила поставити крапку у цьому спірному питанні.
Експерт зазначила, що принципової необхідності саме у перших рідких стравах нашого організму немає. Для здоров'я дуже важливо, щоб ми їли не тільки сиру їжу, а й термічно оброблену. ⠀
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Однак супи бувають різними, їх можна приготувати так, щоб зберегти максимальну цінність всіх інгредієнтів, що входять до них.⠀
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Нежирні бульйони з птиці, кролика, яловичини – високопоживні продукти для ослаблених хворих, супи-пюре – дбайливе харчування для слизової оболонки шлунка, кишечника та при різних захворюваннях травної системи.
До речі, не забувайте, що в холодну пору року тарілка теплого супу завжди допоможе наситити швидше організм і не дасть переїсти.
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