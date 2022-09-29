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Чи потрібний суп у раціоні? Дієтолог розставила всі крапки над "і"

Чи потрібно щодня їсти суп? (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Зараз дуже багато дієтологів сперечаються, а чи справді потрібні супи у щоденному раціоні?

Нутриціолог Світлана Фус вирішила поставити крапку у цьому спірному питанні.

Чи потрібні супи?

Експерт зазначила, що принципової необхідності саме у перших рідких стравах нашого організму немає. Для здоров'я дуже важливо, щоб ми їли не тільки сиру їжу, а й термічно оброблену. ⁣ ⁣ ⠀
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Однак супи бувають різними, їх можна приготувати так, щоб зберегти максимальну цінність всіх інгредієнтів, що входять до них.⁣⁣⠀
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Нежирні бульйони з птиці, кролика, яловичини – високопоживні продукти для ослаблених хворих, супи-пюре – дбайливе харчування для слизової оболонки шлунка, кишечника та при різних захворюваннях травної системи.

Основні правила приготування супу

  • Ніколи не перетравлюйте овочі! Нехай вони будуть аль-денте.
  • Суп повинен складатися з овочів, не лише морква, картопля та цибуля. Також в нього може входити велика кількість овочів, які люди не дуже люблять використовувати в раціоні. Наприклад, селера, пастернак, кабачки, томати, цибуля, болгарський перець, всі можливі види капусти, зелень.
  • Запам'ятайте, жодних жирних наваристих бульйонів, в ідеалі — легкі бульйони з курячої, індичої грудки без жиру та шкіри, з яловичої вирізки, кролятини, з нежирної риби, овочів чи грибів, або взагалі варіть на воді. ⁣ ⁣ ⠀
  • У суп можна додавати крупу та макаронні вироби, у невеликих кількостях.⁣⁣⠀
  • Бажано їсти суп без хліба, або з 1-2 зерновими хлібцями ⁣ ⁣ ⠀
  • У супі можуть бути м'ясо, риба, яйця або гриби, в невеликій кількості.

До речі, не забувайте, що в холодну пору року тарілка теплого супу завжди допоможе наситити швидше організм і не дасть переїсти.

Раніше Світлана Фус розповідала, який фрукт потрібно обережно їсти чоловікам .

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