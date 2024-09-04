Чи підвищують мобільні телефони ризик серцевих захворювань? Нове дослідження

Про що повідомляє дослідження

Автори дослідження частково звинувачують смартфони у поганому сні, психологічному стресі та невротизації.

"Поганий режим сну та погане психічне здоров’я можуть негативно вплинути на розвиток серцево-судинних захворювань через порушення циркадного ритму, ендокринні та метаболічні збої та посилення запалення", - пояснив один із дослідників доктор Сянхуей Цінь.

Але перш ніж назавжди вимкнути свій мобільний телефон, важливо знати, що це дослідження базується на даних, записаних майже 20 років тому.

Дослідники запропонували 444 000 дорослих людей середнього віку повідомити, як часто вони користувалися своїми телефонами в певний момент між 2006 і 2010 роками.

Регулярне використання мобільного телефону визначалося як здійснення або отримання принаймні одного дзвінка на тиждень, 23% опитаних використовували свої телефони годину на тиждень.

За учасниками спостерігали близько 12 років, дослідники вивчали лікарняні записи та записи про смерть на предмет випадків інсульту, ішемічної хвороби серця, фібриляції передсердь і серцевої недостатності.

У понад 56 000 учасників розвинулися серцево-судинні захворювання.

Звичайні користувачі мобільних телефонів, особливо курці та діабетики, зазнали "значно вищого" ризику.

Близько 11,5% випадків були пов'язані з психологічним розладом, 5,1% - з поганим сном і 2,25% - з невротизмом.

Результати дослідження були опубліковані в статті, яка супроводжувала дослідження, яка вийшла в Canadian Journal of Cardiology.

Автори наукової роботи також висловили занепокоєння щодо впливу на здоров’я радіочастотних електромагнітних полів (РЧ-ЕМП), які випромінюють мобільні телефони.

У 2011 році Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC) Всесвітньої організації охорони здоров’я класифікувало РЧ-ЕМП від мобільних телефонів як можливо канцерогенне на основі обмежених доказів підвищеного ризику раку мозку.

Однак аналіз, проведений на замовлення ВООЗ, опублікований цього тижня, не виявив зв’язку між випромінюванням мобільного телефону та раком мозку навіть у людей, які постійно розмовляють по телефону.