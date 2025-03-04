Чи можна займатися спортом під час хвороби: точна відповідь

Заняття спортом є обов'язкової складовою здорового способу життя. Під час хвороби організм потребує відпочинку для відновлення., але легкі фізичні навантаження можуть навіть сприяти швидшому одужанню.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Aaptiv .

Що варто знати

Перш за все важливо визнати, що хвороба - це спосіб тіла сказати вам, що йому потрібен відпочинок. Ваша імунна система працює понаднормово, щоб боротися з тим, що вас турбує.

Але якщо ви відчуваєте, що готові до цього, є кілька загальних вказівок, яких слід дотримуватися. Наприклад, якщо у вас нежить або біль у горлі, то легкі фізичні вправи, такі як ходьба або йога, справді можуть допомогти вам почуватись краще.

Однак, під час лихоманки краще утриматися від будь-якої фізичної активності, доки ви не одужаєте.

Якщо ви відчуваєте, що вам важко робити будь-які вправи, то можливо, краще зробити перерву.

Види фізичних вправ, які можна виконувати

Йога

Це може покращити кровообіг, не надто навантажуючи ваше тіло. Так само прогулянка або легка пробіжка на свіжому повітрі може забезпечити свіжим повітрям і сонячним світлом, що може підвищити настрій і імунну систему.

Якщо ви одужуєте від респіраторного захворювання, спробуйте вправи на глибоке дихання або медитацію, щоб допомогти тілу розслабитися та відновитися.

Силові тренування з невеликим навантаженням

Інший варіант - спробувати кілька силових тренувальних вправ із невеликим навантаженням, наприклад присідання з власною вагою або віджимання.

Вони можуть допомогти підтримувати вашу м’язову масу, не створюючи надмірного тиску на суглоби. Подібним чином, використання резинок або підіймання легкої ваги може створити додатковий виклик, не викликаючи надмірного навантаження на тіло.

Рішення займатися спортом, коли ви хворі, залежить від низки факторів, у тому числі від типу та тяжкості симптомів і загальної реакції організму на фізичні вправи. Пам’ятайте, що завжди добре робити перерву та віддавати перевагу відпочинку та відновленню.

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