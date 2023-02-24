Чи можна замінювати цукор стевією? Нутриціолог розповіла про плюси та мінуси продукту

Що потрібно знати про стевію

Стевія медова – рослина, що містить стевіолові глікозиди (SG). Вони солодші за цукор у 300 разів. SG- це стевіол + цукри (це важливо запам'ятати).

Є 2 основних глікозиду стевії: стевіозид та ребаудіозид А, і ще 38 інших.

Промислово глікозиди стевії навчилися екстрагувати, розділяти та продавати окремо (тому у продажу ви можете побачити назви "стевіозид" або "ребаудіозид А").

"Це практично одне й те саме, тому що метаболічний шлях один, просто чистий ребаудіозид А не має гіркого присмаку", - написала Ворошилова.

Щоб зрозуміти, чи безпечно щось, потрібно дивитися склад компонентів та його метаболічний шлях: куди йдуть, як всмоктуються, як виводяться.

Чи небезпечна стевія для здоров'я?

Комплекс стевіол та цукру наші ферменти не можуть роз'єднати, тому він проходить у товстий кишечник, де живуть мікроби Bacteroides, вони мають фермент, що розділяє стевіол від цукрів. І стевіол всмоктується та потрапляє до печінки, цукри ж з'їдають бактерії товстого кишечника.

Виходить, що в печінці стевіол повинен пройти детоксикацію, завдяки чому створюється кон'югат Стевіола з глюкуроновою кислотою, і цей кон'югат можна буде вивести нирками із сечею.

Це відбувається з допомогою певного ферменту (УДФ-глюкуронозилтрансферази), активність якого залежить від гена UGT1A1. Тобто цей фермент допомагає скріпити стевіол з глюкуроновою кислотою.

"У більшості людей цей процес працює нормально, адже глюкуронізація допомагає виводити не лише стевіол, а й певні ліки, гормони, алкоголь, білірубін, феноли, жовчні кислоти та інші речовини", - повідомила експерт.

Але є люди, зокрема, їх 7%, у яких цей фермент працює повільно через генетичні зміни (синдром Жильбера). Таким людям радять бути обережними зі стевією, особливо в період епізодів пожовтіння, або коли є додаткові тригери (менструація, стрес, фізичні навантаження, застуда, низькокалорійна дієта).

Чи є безпечна доза у Стевії?

Вживання стевіозиду в рекомендованих дозах 4мг/кг не є канцерогенним, тобто є абсолютно безпечним. Тобто, якщо людина важить 60 кілограмів, вона може з'їдати 240 мг (0,24 г) стевії на добу.