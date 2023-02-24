Чи можна замінювати цукор стевією? Нутриціолог розповіла про плюси та мінуси продукту

Замінників цукру зараз є дуже багато. Один із них – стевія. Багато хто з нас цікавиться, чи можна вживати цей підсолоджувач без шкоди здоров'ю.
На це питання відповіла нутриціолог Сніжана Ворошилова до Instagram.
Стевія медова – рослина, що містить стевіолові глікозиди (SG). Вони солодші за цукор у 300 разів. SG- це стевіол + цукри (це важливо запам'ятати).
Є 2 основних глікозиду стевії: стевіозид та ребаудіозид А, і ще 38 інших.
Промислово глікозиди стевії навчилися екстрагувати, розділяти та продавати окремо (тому у продажу ви можете побачити назви "стевіозид" або "ребаудіозид А").
"Це практично одне й те саме, тому що метаболічний шлях один, просто чистий ребаудіозид А не має гіркого присмаку", - написала Ворошилова.
Щоб зрозуміти, чи безпечно щось, потрібно дивитися склад компонентів та його метаболічний шлях: куди йдуть, як всмоктуються, як виводяться.
Комплекс стевіол та цукру наші ферменти не можуть роз'єднати, тому він проходить у товстий кишечник, де живуть мікроби Bacteroides, вони мають фермент, що розділяє стевіол від цукрів. І стевіол всмоктується та потрапляє до печінки, цукри ж з'їдають бактерії товстого кишечника.
Виходить, що в печінці стевіол повинен пройти детоксикацію, завдяки чому створюється кон'югат Стевіола з глюкуроновою кислотою, і цей кон'югат можна буде вивести нирками із сечею.
Це відбувається з допомогою певного ферменту (УДФ-глюкуронозилтрансферази), активність якого залежить від гена UGT1A1. Тобто цей фермент допомагає скріпити стевіол з глюкуроновою кислотою.
"У більшості людей цей процес працює нормально, адже глюкуронізація допомагає виводити не лише стевіол, а й певні ліки, гормони, алкоголь, білірубін, феноли, жовчні кислоти та інші речовини", - повідомила експерт.
Але є люди, зокрема, їх 7%, у яких цей фермент працює повільно через генетичні зміни (синдром Жильбера). Таким людям радять бути обережними зі стевією, особливо в період епізодів пожовтіння, або коли є додаткові тригери (менструація, стрес, фізичні навантаження, застуда, низькокалорійна дієта).
Вживання стевіозиду в рекомендованих дозах 4мг/кг не є канцерогенним, тобто є абсолютно безпечним. Тобто, якщо людина важить 60 кілограмів, вона може з'їдати 240 мг (0,24 г) стевії на добу.
Нагадаємо, що нутриціолог назвала олію, на якій не можна смажити та запікати.
Читайте також про мінуси соняшникової олії та чим можна її замінити.