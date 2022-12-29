Чи можна їсти яйця з кров'ю та що робити в цьому випадку: корисні поради

Чому в яйцях з'являється кров

Ви можете виявити кров у різних частинах яйця: у білку або жовтку, на шкаралупі, і на це є різні причини.

Якщо кров у жовтку, це може свідчити про:

пошкодження кровоносних судин курки в період овуляції

маленький курятник і двір для вигулу

постійні потрясіння і стреси

підвищений рівень протеїну в кормі

спадкове явище

Коли кров було знайдено в білку, причиною може стати недостатність мінералів таких, як селен, магній і кальцій, в організмі несучок. Найчастіше це відбувається взимку, коли з раціону птахів зникає зелень.

Причини появи крові на шкаралупі:

занадто великі яйця

поверхня яйцевода курки пошкоджена або запалилася

курочка перенесла хворобу, яка відбилася на органах статевої системи

Кров у курячих яйцях свідчить про порушення норм догляду за птахами (фото: Freepik)

Чи можна їсти яйце з кров'ю

У більшості випадків таке яйце можна вживати, адже воно все одно пройде певний ступінь термічної обробки, а перед тим буде вимите.

Якщо кров на шкаралупці, ретельно вимийте його проточною водою або з додаванням соди. Такий продукт можна з'їсти в будь-якому готовому чи навіть сирому вигляді. Однак не кладіть вимите яйце назад у холодильник! Так воно швидко зіпсується.

Якщо плями крові знайшли всередині яйця, його теж можна споживати, добре проваривши чи просмаживши. Перед цим згустки крові можна дістати виделкою, ложкою або зубочисткою. Але таке яйце не варто випивати сирим.

Кров'яні яйця можна їсти, піддавши хорошій термічній обробці (фото: Freepik)

Народні прикмети про кров'яні курячі яйця

Наші забобонні предки надавали цьому великого значення, тому й створили ряд прикмет і передбачень: