UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Чи можна їсти ввечері при схудненні? Тренер відповів на найпопулярніше питання

Фото: Чи можна їсти ввечері, якщо хочеш схуднути (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чи можна їсти ввечері, якщо бажаєте схуднути та втратити кілограми? А що саме треба споживати, щоб не погладшати та залишатися здоровим? На це питання дав однозначну відповідь відомий український тренер та нутриціолог.

Один з найпоширеніших міфів розвіює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Чи можна їсти ввечері - відповідь тренера

За словами експерта, якщо ми говоримо про схуднення або про втрату зайвого жиру, значення має тільки одне - це та кількість калорій, яку споживає людина.

"Кількість жиру в організмі буде зменшуватись тільки тоді, коли в тіло поступає менше калорій, ніж  тіло спалює. Це перший закон термодинаміки", - сказав Віктор.

Енергія не може пропасти в тілі та взятись нізвідки, і люди мають від цього відштовхуватись.

"Не має ніякого значення, коли ви споживаєте свої калорії - зранку, в обід, чи ввечері. Також не має значення, у який саме прийом їжі, калорій більше, чи менше", - сказав тренер.

Віктор зауважив, що люди мислять логічно, але інколи спираються на помилкові знання. Також він зазначив, що 75% калорій тіло спалює в стані спокою,тобто, не коли ми рухаємось. На фізичну активність спалюється 20-25% калорій.

"Коли ми лягаємо спати, тіло відпочиває, але ж мозок працює. Він управляє всім тілом та спалює 20% організму", - резюмував Мандзяк.

Раніше Віктор назвав 6 способів зменшити калорійність раціону та худнути без зусиль.

До цього тренер назвав 5 важливих правил здорового життя, які дійсно працюють.

Читайте РБК-Україна в Google News
похудениеЗдорове харчуванняЗдоров'яПоради