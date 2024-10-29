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Чи можна їсти ввечері при схудненні? Тренер відповів на найпопулярніше питання

Вівторок 29 жовтня 2024 14:44
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Чи можна їсти ввечері при схудненні? Тренер відповів на найпопулярніше питання Фото: Чи можна їсти ввечері, якщо хочеш схуднути (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Чи можна їсти ввечері, якщо бажаєте схуднути та втратити кілограми? А що саме треба споживати, щоб не погладшати та залишатися здоровим? На це питання дав однозначну відповідь відомий український тренер та нутриціолог.

Один з найпоширеніших міфів розвіює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Чи можна їсти ввечері - відповідь тренера

За словами експерта, якщо ми говоримо про схуднення або про втрату зайвого жиру, значення має тільки одне - це та кількість калорій, яку споживає людина.

"Кількість жиру в організмі буде зменшуватись тільки тоді, коли в тіло поступає менше калорій, ніж тіло спалює. Це перший закон термодинаміки", - сказав Віктор.

Енергія не може пропасти в тілі та взятись нізвідки, і люди мають від цього відштовхуватись.

"Не має ніякого значення, коли ви споживаєте свої калорії - зранку, в обід, чи ввечері. Також не має значення, у який саме прийом їжі, калорій більше, чи менше", - сказав тренер.

Віктор зауважив, що люди мислять логічно, але інколи спираються на помилкові знання. Також він зазначив, що 75% калорій тіло спалює в стані спокою,тобто, не коли ми рухаємось. На фізичну активність спалюється 20-25% калорій.

"Коли ми лягаємо спати, тіло відпочиває, але ж мозок працює. Він управляє всім тілом та спалює 20% організму", - резюмував Мандзяк.

Раніше Віктор назвав 6 способів зменшити калорійність раціону та худнути без зусиль.

До цього тренер назвав 5 важливих правил здорового життя, які дійсно працюють.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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