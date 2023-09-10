Чи можна їсти суші під час схуднення: пояснення тренера

Чи можна їсти суші при схудненні

"При схудненні можна їсти усі продукти. Немає хороших чи поганих. Кожен продукт - це енергія і він складається із нутрієнтів у різному співвідношенні білків, жирів та вуглеводів. Людям на дієті варто мінімалізувати складні страви, аби було простіше рахувати калорії", - каже тренер.

За підрахунками Попка, у 250-грамовій порції ролу "Філадельфія" 380 калорій, з них білків - 10 г, жирів - 17 г, вуглеводів - 55 г. Ці дані можна відняти від денної норми калорій - яка для кожного індивідуальна та залежить від кількості кілограмів, які треба скинути.

"Наприклад, якщо ви важите 70 кілограмів, то ваша денна норма, щоб схуднути, становить 20-25 калорій на кілограм. Тобто - 1400 -1750 калорій на добу, залежно від активності", - пояснює тренер.

Попко зазначає, що з'ївши порцію суші, людина отримає 11% білків, 39% вуглеводів і 40% жирів від своєї денної норми. Відповідно, до кінця дня потрібно проконтролювати набір калорій, аби їх не перевищити та не порушити дієти.

Яка поживність суші (скриншот)

Як часто можна їсти суші

Загалом, експерти вважають, що не бажано їсти суші регулярно, якщо людина на дієті. Адже хоч їхня енергетична цінність може бути невеликою, проте вони містять білий рис, тобто, швидкі вуглеводи і крохмаль. Тому, якщо вживати суші, то обмежуватись 1 разом на тиждень.

"Тому плануйте своє харчування з монопродуктів, так легше буде рахувати калорії. Нічого страшного, якщо десь-колись ви дозволите собі складні страви. Головне - регулярно тренуватись і багато ходити", - зазначає експерт.