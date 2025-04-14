Чи можна їсти все підряд на Великдень при схудненні?

Чи можна їсти все на Великдень при схудненні

За словами експерта, на Великдень можна їсти 1-2 дні, що хочете і у будь-якій кількості. Це абсолютно ніяк не повпливає на ваше здоров'я та на масу тіла.

Все тому, що більше ніж два основних обміни у розмірі 4-5 тис. ккал за добу організм людини не переварює.

"По суті ви не погладшаєте. А навіть, якщо і погладшаєте на кілограм, то це буде не жир і ви його бистро скинете", - пояснив нутриціолог.

Важливо лише те, чим ви займаєтесь протягом року, а не те скільки ви їсте на Великдень чи інші свята. Головне, щоб у вас не було застілля кожен тиждень.

"Їжте на паску те, що вам смакує", - додав експерт.

Скільки калорій містить паска

Калорійність паски залежить від рецепта, але в середньому становить:

класична паска (з родзинками, глазур’ю) - близько 300-400 ккал на 100 г

домашня паска (з маслом, яйцями, цукром) може містити до 450-500 ккал на 100 г

дієтична або пісна паска - приблизно 200-300 ккал на 100 г

Часто шматочок паски важить 80-120 г, тож один шматок - це в середньому 240-500 ккал, залежно від складу.