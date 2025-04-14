Чи можна їсти все підряд на Великдень при схудненні?
Аромат паски та смачна ковбаса на Великдень спокушає навіть тих, хто ретельно слідкує за фігурою. Але чи справді один день застілля може зруйнувати усі зусилля схуднути?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера та нутриціолога Юрія Попка.
Чи можна їсти все на Великдень при схудненні
За словами експерта, на Великдень можна їсти 1-2 дні, що хочете і у будь-якій кількості. Це абсолютно ніяк не повпливає на ваше здоров'я та на масу тіла.
Все тому, що більше ніж два основних обміни у розмірі 4-5 тис. ккал за добу організм людини не переварює.
"По суті ви не погладшаєте. А навіть, якщо і погладшаєте на кілограм, то це буде не жир і ви його бистро скинете", - пояснив нутриціолог.
Важливо лише те, чим ви займаєтесь протягом року, а не те скільки ви їсте на Великдень чи інші свята. Головне, щоб у вас не було застілля кожен тиждень.
"Їжте на паску те, що вам смакує", - додав експерт.
Скільки калорій містить паска
Калорійність паски залежить від рецепта, але в середньому становить:
- класична паска (з родзинками, глазур’ю) - близько 300-400 ккал на 100 г
- домашня паска (з маслом, яйцями, цукром) може містити до 450-500 ккал на 100 г
- дієтична або пісна паска - приблизно 200-300 ккал на 100 г
Часто шматочок паски важить 80-120 г, тож один шматок - це в середньому 240-500 ккал, залежно від складу.
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