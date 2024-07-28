Чи можна їсти овочі та фрукти з цвіллю? Дізнайтеся шокуючу правду

Чим шкідливі овочі та фрукти зі цвіллю?

Влітку ми маємо набагато більший доступ до свіжих овочів і фруктів, завдяки чому нам легше піклуватися про своє здоров’я та поповнювати рівень вітамінів і мінералів в організмі. Однак ці продукти не завжди корисні для нас. Через високу температуру на них може з'явитися цвіль.

Ви маєте знати, що цвіль на продуктах означає не тільки погіршення зовнішнього вигляду та смаку. Це також ризик для нашого здоров'я. Мікотоксини, що виробляються цвіллю, можуть пошкоджувати нирки та печінку та є канцерогенними. Тому при покупці уважно перевіряйте товар.

Чому цвіль небезпечна?

Цвіль, яка з'являється на пошкоджених і зіпсованих овочах і фруктах у вигляді білого, сірого або зеленуватого нальоту, - це грибок, який розвивається на продуктах, які неправильно зберігалися. Цвіль виробляє токсини, які небезпечні для нашого здоров’я, попереджають лікарі.

Зазвичай вона оселяється на: овочах, фруктах, крупах, горіхах і насінні, м'ясних і молочних продуктах. Цвілеві гриби містять мікотоксини, найнебезпечнішими з яких є:

афлатоксин,

патулін,

зеараленон,

фумонізини,

охратоксин А,

дезоксиніваленол.

Ці речовини є не тільки у видимій гнилій частині страви, а й у всьому ураженому пліснявою овочі або фрукті.

Вони проникають глибоко всередину продукту, а видима на поверхні цвіль - це лише наліт міцелію, "коріння" якого не видно неозброєним оком і знаходиться всередині фрукта чи овоча.

Тому недостатньо зрізати гнилу частину, адже вживання такого продукту загрожує здоров’ю та може спровокувати отруєння.

Симптоми отруєння включають не тільки алергію або проблеми з травленням, такі як нудота, діарея та блювота, а й набагато серйозніші наслідки впливу токсинів на весь організм.

Отруєння цвіллю може викликати: