Чи можна їсти майонез, якщо худнете? Тренер дав вичерпну відповідь

У багатьох людей, хто хоче схуднути, існує така думка, що майонез дуже шкідливий продукт і від нього можна погладшати. Чи має право така думка на існування?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попка у Facebook.

Чи можна їсти майонез при схудненні?

Експерт зауважив, що перш за все, важливо звертати увагу на частоту та кількість споживання: якщо майонез їсти зрідка і в невеликих дозах, його якість має менше значення.

Проте, якщо використовувати дешевий майонез із сумнівним складом і регулярно, це точно не піде на користь організму в довгостроковій перспективі, незалежно від загального споживання калорій та активності.

У дешевому майонезі зазвичай містяться дешева пальмова олія, консерванти, стабілізатори та різні добавки.

Деякі з них безпечні, але не всі - і лише виробник знає точний склад продукту. З іншого боку, домашній майонез, приготований з натуральних інгредієнтів (оливкова олія, жовтки, гірчиця, сіль, перець, можливо, цукор і оцет або лимонний сік), не містить нічого шкідливого за складом.

Проте, навіть корисний домашній майонез, якщо його споживати регулярно у великих кількостях, може негативно вплинути на здоров’я через високу калорійність та ризик переїдання.

Вміст жирів і калорійність також відрізняються в різних видах майонезу. Наприклад, майонез із 30% жирності має близько 300 ккал на 100 г, тоді як 67%-й варіант вже містить понад 600 ккал, що збільшує ймовірність переїдання. Ті, хто підраховує калорії, знають, що складно набрати 600 ккал з нежирних і некалорійних продуктів за один прийом їжі, тоді як 100 г майонезу можна легко додати в салат і не помітити, як він підвищив калорійність "легкої" страви.

Крім того, 100 г майонезу можуть перекрити добову норму насичених жирів, які повинні складати не більше 10% від загальної кількості калорій. У дні, коли ви споживаєте майонез, варто обмежити інші жири тваринного походження або зменшити кількість майонезу.

Домашній майонез навіть калорійніший, ніж магазинний, - приблизно 900 ккал на 100 грамів. Його склад включає 1 жовток, 100 г оливкової олії, столову ложку лимонного соку і чайну ложку гірчиці, що майже повністю складається з жиру.

Отже, майонез можна вживати, але важливо звертати увагу на склад, жирність та не зловживати жирними продуктами.