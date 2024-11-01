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Чи можна їсти квашену капусту дітям: нутриціолог дала точну відповідь

Чи можна дітям їсти квашену капусту (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Квашена капуста - популярна страва в осінньо-зимовий період, яка містить багато пробіотиків та вітамінів. Такий продукт можна їсти дітям, але батькам важливо знати про безпечні дози.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, з якого віку дітям можна давати їсти квашену капусту та у якому вигляді.

Як роблять квашену капусту та чим вона корисна

За словами дитячого нутриціолога Валерії Варніцької, квашена капуста - це традиційний ферментований продукт, який готують шляхом соління свіжої капусти.

Капусту дрібно нарізають, додають сіль і залишають у прохолодному місці, де вона проходить природний процес ферментації. Завдяки молочнокислим бактеріям капуста набуває вираженого кислуватого смаку.

Окрім капусти та солі, до квашеної капусти часто додають моркву, болгарський перець, журавлину, яблука та різноманітні спеції та трави.

Такий продукт багатий на пробіотики та вітамін С - ці речовини сприяють зміцненню імунітету. Вони також допомагають краще засвоювати залізо з рослинних джерел (бобові, зернові, горіхи та насіння).

Клітковина, що міститься в капусті, разом із пробіотиками сприяють здоровому травленню та допомагають запобігати закрепам.

Чи можна їсти дітям

Експерт зазначила, що дітям такий продукт можна їсти, але є нюанси щодо кількості через високий вміст солі.

Діти 6-12 місяців

"Пропонуйте ретельно подрібнену квашену капусту в маленьких кількостях, радше як спецію, ніж окрему страву", - додала нутриціолог.

Наприклад, можна додати дрібку квашеної капусти до каші чи овочевого пюре, або ж додати пікантності натертому буряку та моркві.

Промиту квашену капусту можна пропонувати в трохи більших кількостях, але варто пам'ятати про помірність та ретельно подрібнювати її.

Від 12 місяців

У такому віці вже можна трохи збільшити її кількість та розмір шматочків. Але не забувайте, що великі жорсткі шматки капусти можуть призвести до задухи в маленьких дітей.

Раніше ми повідомляли, квашена чи маринована капуста корисніша для організму.

Також ми писали, чи справді можна заморожувати квашену капусту.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дитячого нутриціолога Валерії Варніцької та сайт Good food.

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Здоров'яКвашена капустаХарчування дітей