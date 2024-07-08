UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можна їсти кавун при схудненні? Тренер Мандзяк відповів

Фото: Чи можна ласувати кавунами при схудненні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чимало "експертів" стверджують, що у кавуні немає нічого корисного. Ба більше, тим, хто худне - його не можна.

Чи справді не можна ласувати кавуном, коли ви хочете скинути вагу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис фітнес-тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Чим корисний кавун?

Кавун має у своєму складі кальцій, магній, натрій, калій, фосфор, залізо, тіамін, рибофлавін, ніацин, фолієва кислота, аскорбінова кислота.

Віктор пояснив, що людина набирає кілограми Не від надмірної кількості їжі, а від надмірної калорійності раціону.. В кілограмі кавуна всього десь 300 калорій, що становить всього восьму частину твоєї денної потреби в енергії.

"Те, скільки ти втрамбуєш в себе калорій, залежить у великій мірі від того, наскільки тебе твій харч насичує і тримає ситим. Відомо 4 основні фактори ситості продуктів: низька калорійність, вода в складі, клітковина і білок. В кавуні є все з переліченого окрім білка (його там дуже мало). Кавун ситний", - повідомив експерт.

Споживаючи в сезон кавунів багато цієї ягоди, ви автоматично витиснете більш калорійні продукти, наприклад, шоколад.

Якщо говорити про кількість фруктози у кавунах, то не треба боятись її.

"Хронічно високе споживання фруктози може мати негативний вплив на печінку. Але ключове тут слово "хронічно". Два кілограми кавуна дадуть тобі близько сотні грамів фруктози. За три дні ти збайдужієш до цієї ягоди. Більше того, в основному надлишок фруктози має негативний вплив на здоров'я, коли присутнє переїдання і низька рухова активність", - пояснив Мандзяк.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
похудениеЗдорове харчуванняЗдоров'я