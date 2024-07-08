Чи можна їсти кавун при схудненні? Тренер Мандзяк відповів

Чим корисний кавун?

Кавун має у своєму складі кальцій, магній, натрій, калій, фосфор, залізо, тіамін, рибофлавін, ніацин, фолієва кислота, аскорбінова кислота.

Віктор пояснив, що людина набирає кілограми Не від надмірної кількості їжі, а від надмірної калорійності раціону.. В кілограмі кавуна всього десь 300 калорій, що становить всього восьму частину твоєї денної потреби в енергії.

"Те, скільки ти втрамбуєш в себе калорій, залежить у великій мірі від того, наскільки тебе твій харч насичує і тримає ситим. Відомо 4 основні фактори ситості продуктів: низька калорійність, вода в складі, клітковина і білок. В кавуні є все з переліченого окрім білка (його там дуже мало). Кавун ситний", - повідомив експерт.

Споживаючи в сезон кавунів багато цієї ягоди, ви автоматично витиснете більш калорійні продукти, наприклад, шоколад.

Якщо говорити про кількість фруктози у кавунах, то не треба боятись її.

"Хронічно високе споживання фруктози може мати негативний вплив на печінку. Але ключове тут слово "хронічно". Два кілограми кавуна дадуть тобі близько сотні грамів фруктози. За три дні ти збайдужієш до цієї ягоди. Більше того, в основному надлишок фруктози має негативний вплив на здоров'я, коли присутнє переїдання і низька рухова активність", - пояснив Мандзяк.