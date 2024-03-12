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Чи можна їсти фрукти ввечері при схудненні. Нарешті поставлена крапка над "і"

Фото: Чи можна при схудненні їісти фрукти ввечері (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато так званих експертів стверджують, що при схудненні не можна їсти фрукти ввечері, бо в них міститься цукор, то ж ви наберете зайві кілограми.

Чи є правдою таке ствердження, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на тренера зі Львова Віктора Мандзяка.

Чи можна їсти фрукти ввечері, якщо худнете

Так, експерт повідомив, що за ніч ваш мозок спалює приблизно 40 грамів глюкози, а це дорівнює двом великими яблукам. За словами тренера, м'язи та печінка під час сну здатні накопичувати півкілограма вуглеводів.

"Це при тому, що в одному апельсині міститься всього 15 грамів вуглеводів", - розказав Віктор.

Звісно, що вночі ми спимо та не здатні споживати їжу, але наше тіло за нічний сон спалює приблизно 600 кілокалорій. Не забувайте, що в маленькому яблуку всього 50 калорій.

"Отже, ти можеш сміливо їсти ввечері фрукти. Це прекрасний дієтичний продукт, який не призводить до зайвих кілограмів, коли б ви їх не їли", - резюмував експерт.

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похудениеФрукти