Чи можна їсти фрукти ввечері при схудненні. Нарешті поставлена крапка над "і"

Чи можна їсти фрукти ввечері, якщо худнете

Так, експерт повідомив, що за ніч ваш мозок спалює приблизно 40 грамів глюкози, а це дорівнює двом великими яблукам. За словами тренера, м'язи та печінка під час сну здатні накопичувати півкілограма вуглеводів.

"Це при тому, що в одному апельсині міститься всього 15 грамів вуглеводів", - розказав Віктор.

Звісно, що вночі ми спимо та не здатні споживати їжу, але наше тіло за нічний сон спалює приблизно 600 кілокалорій. Не забувайте, що в маленькому яблуку всього 50 калорій.

"Отже, ти можеш сміливо їсти ввечері фрукти. Це прекрасний дієтичний продукт, який не призводить до зайвих кілограмів, коли б ви їх не їли", - резюмував експерт.